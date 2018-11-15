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15 ноября 2018, 15:09



«Норникель» принял участие в конференции «Кибербезопасность. Защита персональных данных».

Как отметил начальник управления защиты IT-инфраструктуры «Норникеля» Андрей Кульпин, цифровая экономика уже стала реальностью, информационная безопасность входит в число обязательных бизнес-стратегий компаний, которые претендуют на лидерство в своей отрасли. Информационная безопасность должна учитывать требования законодательства и реальные киберриски. Если первый пункт универсален для всех участников рынка, то характер рисков зависит от многих переменных. Они определяются спецификой конкретного предприятия или компании. Отсюда и массовое применение киберпреступниками целевых атак на корпоративные системы и инфраструктуры. По мнению Андрея Кульпина, для эффективного противодействия потенциальным атакам необходимо в первую очередь построить «мотивационную модель угрозы». «Хакеры, предпринимая попытки взлома корпоративных систем, уже давно не действуют на авось. Они предварительно проводят глубокое изучение специфики этих систем, изучают IT-ландшафт организации, задействуют элементы так называемой деструктивной социальной инженерии, -- рассказал он в своем докладе. - Следовательно, основная задача служб информационной безопасности - повысить сложность и «цену» такой атаки для снижения мотивации нарушителя либо же снизить значение вероятной прибыли по отношении к риску быть пойманным», - подчеркнул Андрей Кульпин. В качестве основных методов предотвращения киберугроз он назвал выстраивание эшелонированной защиты с зонами безопасности, использование «киберпесочниц», моделирующих IT-архитектуру и возможные уязвимости предприятий. А также – повышение знаний сотрудников компании в области информационной безопасности.

Просмотров:171 Организованная изданием «Ведомости» конференция была в целом посвящена перспективам цифровой трансформации бизнес-процессов. Особое внимание ее участники уделили защите промышленных предприятий от кибератак.Как отметил начальник управления защиты IT-инфраструктуры «Норникеля» Андрей Кульпин, цифровая экономика уже стала реальностью, информационная безопасность входит в число обязательных бизнес-стратегий компаний, которые претендуют на лидерство в своей отрасли.Информационная безопасность должна учитывать требования законодательства и реальные киберриски. Если первый пункт универсален для всех участников рынка, то характер рисков зависит от многих переменных. Они определяются спецификой конкретного предприятия или компании. Отсюда и массовое применение киберпреступниками целевых атак на корпоративные системы и инфраструктуры.По мнению Андрея Кульпина, для эффективного противодействия потенциальным атакам необходимо в первую очередь построить «мотивационную модель угрозы». «Хакеры, предпринимая попытки взлома корпоративных систем, уже давно не действуют на авось. Они предварительно проводят глубокое изучение специфики этих систем, изучают IT-ландшафт организации, задействуют элементы так называемой деструктивной социальной инженерии, -- рассказал он в своем докладе. - Следовательно, основная задача служб информационной безопасности - повысить сложность и «цену» такой атаки для снижения мотивации нарушителя либо же снизить значение вероятной прибыли по отношении к риску быть пойманным», - подчеркнул Андрей Кульпин.В качестве основных методов предотвращения киберугроз он назвал выстраивание эшелонированной защиты с зонами безопасности, использование «киберпесочниц», моделирующих IT-архитектуру и возможные уязвимости предприятий. А также – повышение знаний сотрудников компании в области информационной безопасности.