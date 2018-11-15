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15 ноября 2018, 15:28



Норильск готовится к празднику рукоделия. Кроме норильских мастеров в нем примут участие и коломенские ремесленники.

Это новый формат для обмена лучшими творческими практиками, демонстрации лучших hand-made работ норильских умельцев, сохранения и развития народных художественных промыслов в Норильске. Особенность события – участие приглашенного региона-гостя, известного своим историческим производством. Открывает первый фестиваль Коломна. «Коломенский посад» представит историю создания коломенской пастилы, калачей да фунтиков на елку, научит созданию волшебной исторической ватной игрушки. В программе фестиваля: выставка-ярмарка изделий норильских мастеров; коломенская выставка-ярмарка; мастер-классы по изготовлению игрушек, украшений, новогодних аксессуаров; выступления творческих коллективов, музейные занятия «Встреча Нового года по-коломенски» и другое. Основной площадкой для событий станет Музей Норильска, Ленинский, 14. Организаторы фестиваля: управление по делам культуры и искусства администрации Норильска, МВК «Музей Норильска», Городской центр культуры. Партнер - АНО «Коломенский посад».

Просмотров:177 Предновогодний фестиваль мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест» пройдет с 24 ноября по 9 декабря.Это новый формат для обмена лучшими творческими практиками, демонстрации лучших hand-made работ норильских умельцев, сохранения и развития народных художественных промыслов в Норильске. Особенность события – участие приглашенного региона-гостя, известного своим историческим производством. Открывает первый фестиваль Коломна. «Коломенский посад» представит историю создания коломенской пастилы, калачей да фунтиков на елку, научит созданию волшебной исторической ватной игрушки.В программе фестиваля: выставка-ярмарка изделий норильских мастеров; коломенская выставка-ярмарка; мастер-классы по изготовлению игрушек, украшений, новогодних аксессуаров; выступления творческих коллективов, музейные занятия «Встреча Нового года по-коломенски» и другое. Основной площадкой для событий станет Музей Норильска, Ленинский, 14.Организаторы фестиваля: управление по делам культуры и искусства администрации Норильска, МВК «Музей Норильска», Городской центр культуры. Партнер - АНО «Коломенский посад».