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15 ноября 2018, 15:45



Норильчане могут принять эстафету у студентов художественной школы им. Андрея Поздеева. Ребята создали гравюры для участников зимней Универсиады-2019.

В рамках проекта «Подарки своими руками» в художественной школе им. Андрея Поздеева в Красноярске состоялся мастер-класс по картонографии. Художник Александр Числов обучил ребят, как составить из кусочков картона, ткани и других материалов выпуклые аппликации, а затем с их помощью изготовить типографские оттиски на специальной бумаге. «Техника картонографии позволяет передать концентрацию эмоций, казалось бы, незамысловатыми средствами: контрастное сочетание черного и белого цветов, простые силуэты. А в итоге получается серия уникальных, разнохарактерных открыток, которые дети подарят участникам зимней Универсиады-2019», - отметил Александр Числов. В ходе мастер-класса свое графическое воплощение в гравюрах нашли памятник Андрею Поздееву, заповедник «Столбы», часовня Параскевы Пятницы, парк флоры и фауны «Роев ручей», органный зал и другие знаковые места города. Одна из учениц творческой студии Ксения Кремез решила изобразить памятник «Царь-рыба». «Не знаю, будет ли у спортсменов время там побывать во время зимней Универсиады-2019, но такую красоту точно стоит увидеть. Хотела бы, чтобы мой подарок получили гости из Кореи, потому что я восхищаюсь этой страной, мне очень нравится их культура. Я была бы рада пообщаться с тем, кто получит мой сувенир, узнать, как он живет, и подружиться», - поделилась Ксения. Возможность познакомиться с гостями из разных стран у участников проекта будет, рассказал заместитель руководителя дирекции зимней Универсиады-2019 Константин Гуреев: «К каждому подарку прикрепят бирочку, где будет написано на английском языке имя автора этого подарка и адрес его электронной почты. И тот, кто получит сувенир, сможет написать в ответ свой отзыв и слова благодарности. Мы уже пробовали так делать на тестовых мероприятиях – и действительно завязывается переписка и даже дружба. Наши гости с большим теплом отзываются о том, что изготовлено руками красноярцев. Эта связь дороже того материального подарка, который увезут с собой спортсмены». Отметим, на сегодняшний день в рамках проекта «Подарки своими руками» собрано уже более 2,5 тысячи поделок. В коллекцию вошли текстильные и вязаные игрушки, расписанные вручную кружки и тарелки, кованые изделия, декоративные панно, картины из дерева, дизайнерские аксессуары, наборы бижутерии и многое другое. Принять участие в проекте «Подарки своими руками» может любой житель Красноярского края. Для этого нужно собственноручно изготовить презент на тему спорта, Сибири или достопримечательностей Красноярска и передать его в один из пунктов сбора. Сувенир должен быть компактным и удобным для транспортировки – не более 30х30х30 см по размеру и массой не больше 1 кг. Кроме того, подарок не должен содержать продукты питания и жидкости. Сбор поделок продлится до конца 2018 года. В настоящее время в Красноярске действует 3 пункта сбора подарков: • Волонтерский центр «Доброе дело» на ул. Красномосковская, д. 42. • Центр «ВЕСТА» на ул. Транзитная, д.52. • Центр молодежных проектов «Вектор» на пр. Металлургов, д. 22а. С любыми вопросами о проекте «Подарки своими руками» можно обращаться по тел. 8 (391) 205-2019, а также по тел. 8 (391) 291-80-80, доб. 959, Татьяна Кожуховская.

Просмотров:142 Темой гравюр, изготовленных ребятами в рамках проекта «Подарки своими руками», стали достопримечательности Красноярска. В марте следующего года их передадут спортсменам, тренерам зимней Универсиады-2019, а также представителям Международной федерации студенческого спорта (FISU) из разных стран. Сбор сувениров для участников Студенческих игр продлится до конца 2018 года.В рамках проекта «Подарки своими руками» в художественной школе им. Андрея Поздеева в Красноярске состоялся мастер-класс по картонографии. Художник Александр Числов обучил ребят, как составить из кусочков картона, ткани и других материалов выпуклые аппликации, а затем с их помощью изготовить типографские оттиски на специальной бумаге.В ходе мастер-класса свое графическое воплощение в гравюрах нашли памятник Андрею Поздееву, заповедник «Столбы», часовня Параскевы Пятницы, парк флоры и фауны «Роев ручей», органный зал и другие знаковые места города. Одна из учениц творческой студии Ксения Кремез решила изобразить памятник «Царь-рыба».«Не знаю, будет ли у спортсменов время там побывать во время зимней Универсиады-2019, но такую красоту точно стоит увидеть. Хотела бы, чтобы мой подарок получили гости из Кореи, потому что я восхищаюсь этой страной, мне очень нравится их культура. Я была бы рада пообщаться с тем, кто получит мой сувенир, узнать, как он живет, и подружиться», - поделилась Ксения.Возможность познакомиться с гостями из разных стран у участников проекта будет, рассказал заместитель руководителя дирекции зимней Универсиады-2019 Константин Гуреев:Отметим, на сегодняшний день в рамках проекта «Подарки своими руками» собрано уже более 2,5 тысячи поделок. В коллекцию вошли текстильные и вязаные игрушки, расписанные вручную кружки и тарелки, кованые изделия, декоративные панно, картины из дерева, дизайнерские аксессуары, наборы бижутерии и многое другое.Принять участие в проекте «Подарки своими руками» может любой житель Красноярского края. Для этого нужно собственноручно изготовить презент на тему спорта, Сибири или достопримечательностей Красноярска и передать его в один из пунктов сбора. Сувенир должен быть компактным и удобным для транспортировки – не более 30х30х30 см по размеру и массой не больше 1 кг. Кроме того, подарок не должен содержать продукты питания и жидкости. Сбор поделок продлится до конца 2018 года.В настоящее время в Красноярске действует 3 пункта сбора подарков:• Волонтерский центр «Доброе дело» на ул. Красномосковская, д. 42.• Центр «ВЕСТА» на ул. Транзитная, д.52.• Центр молодежных проектов «Вектор» на пр. Металлургов, д. 22а.С любыми вопросами о проекте «Подарки своими руками» можно обращаться по тел. 8 (391) 205-2019, а также по тел. 8 (391) 291-80-80, доб. 959, Татьяна Кожуховская.