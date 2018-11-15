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15 ноября 2018, 16:11



В Норильске дорожные полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.

По предварительным данным, сегодня около 9 часов утра на перекрестке улиц Талнахская - Орджоникидзе неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть улицы Талнахской от дома 79 к дому 72 по ул. Талнахской, после чего скрылся с места происшествия. Девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Для выяснения обстоятельств и установления личности водителя сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.

Просмотров:200 Сотрудники Госавтоинспекции просят помощь в поиске водителя, допустившего наезд на ребенка и скрывшегося с места происшествия.По предварительным данным, сегодня около 9 часов утра на перекрестке улиц Талнахская - Орджоникидзе неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть улицы Талнахской от дома 79 к дому 72 по ул. Талнахской, после чего скрылся с места происшествия. Девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.Для выяснения обстоятельств и установления личности водителя сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.