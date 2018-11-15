Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 ноября 2018, 17:35



«Земский» или «арктический»? Какая программа привлечения специалистов больше подходит Норильску, обсуждали депутаты горсовета.

Это предложение выносится на обсуждение комиссии по социальной политике уже не впервые. В этот раз оно возникло в контексте обсуждения возможности увеличения «подъемных» и повышения эффективности муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» в 2019 году. В настоящее время размер материальной помощи не превышает 100 тысяч рублей. После увеличения размер единовременной материальной помощи приглашенным специалистам будет варьироваться от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от наличия у них квалификационных категорий и специальности, по которой их приглашают и трудоустраивают. Таким образом, повышенную материальную помощь в размере 150 тысяч рублей будет получать средний медперсонал, врачи, педагогические работники, не имеющие квалификационной категории. 200 тысяч рублей будет выплачиваться врачам, имеющим 2-ю квалификационную категорию, а также научным сотрудникам. Врачи и педработники, имеющие первую категорию получат единовременно 250 тысяч рублей. Выплата в 300 тысяч рублей полагается врачам и педагогам с высшей квалификационной категорией. Такое увеличение размера единовременных выплат потребует дополнительного финансирования на 2019 год из местного бюджета в размере шести миллионов 650 тысяч рублей. В настоящее время планируется пригласить 63 специалистов на 2019 год, на что потребуется 11 миллионов 850 тысяч рублей. Из них: в здравоохранение 44 человека; образование – 15; культуру – три и спорт - один. На 2018 год в бюджете заложены средства в размере четырех миллионов 600 тысяч рублей для приглашения 46 специалистов: 30 - в здравоохранение; 12 - в образование; культуру – четверо. Однако если Норильск станет участником государственной программы «Земский доктор», то финансирование будет осуществляться из краевого бюджета, да и подъемные там намного больше - один миллион против 300 тысяч рублей. Депутаты готовы начать прорабатывать с краем вопрос о включении Норильска в эту программу и написать обоснование. Стоит добавить, что в Дудинке уже работает программа «Земский доктор» и помогает решать дефицит медицинских кадров на Таймыре. Другой вариант, который бы вполне подошел Норильску - это приглашение медиков по федеральной программе «Арктический доктор». Эта программа реализуется сейчас в Мурманской области и предусматривает предоставление мер материальной поддержки в размере двух миллионов рублей.

Просмотров:126 Депутаты Норильского городского Совета предложили администрации города обратиться в министерство здравоохранения Красноярского края с просьбой включить Норильск в государственную программу «Земский доктор», расширив ее действие для городов, расположенных в районах Крайнего Севера, чтобы привлечь на территорию врачей дефицитных специальностей.Это предложение выносится на обсуждение комиссии по социальной политике уже не впервые. В этот раз оно возникло в контексте обсуждения возможности увеличения «подъемных» и повышения эффективности муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» в 2019 году. В настоящее время размер материальной помощи не превышает 100 тысяч рублей. После увеличения размер единовременной материальной помощи приглашенным специалистам будет варьироваться от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от наличия у них квалификационных категорий и специальности, по которой их приглашают и трудоустраивают.Таким образом, повышенную материальную помощь в размере 150 тысяч рублей будет получать средний медперсонал, врачи, педагогические работники, не имеющие квалификационной категории.200 тысяч рублей будет выплачиваться врачам, имеющим 2-ю квалификационную категорию, а также научным сотрудникам.Врачи и педработники, имеющие первую категорию получат единовременно 250 тысяч рублей. Выплата в 300 тысяч рублей полагается врачам и педагогам с высшей квалификационной категорией.Такое увеличение размера единовременных выплат потребует дополнительного финансирования на 2019 год из местного бюджета в размере шести миллионов 650 тысяч рублей. В настоящее время планируется пригласить 63 специалистов на 2019 год, на что потребуется 11 миллионов 850 тысяч рублей. Из них: в здравоохранение 44 человека; образование – 15; культуру – три и спорт - один. На 2018 год в бюджете заложены средства в размере четырех миллионов 600 тысяч рублей для приглашения 46 специалистов: 30 - в здравоохранение; 12 - в образование; культуру – четверо.Однако если Норильск станет участником государственной программы «Земский доктор», то финансирование будет осуществляться из краевого бюджета, да и подъемные там намного больше - один миллион против 300 тысяч рублей.Депутаты готовы начать прорабатывать с краем вопрос о включении Норильска в эту программу и написать обоснование. Стоит добавить, что в Дудинке уже работает программа «Земский доктор» и помогает решать дефицит медицинских кадров на Таймыре.Другой вариант, который бы вполне подошел Норильску - это приглашение медиков по федеральной программе «Арктический доктор». Эта программа реализуется сейчас в Мурманской области и предусматривает предоставление мер материальной поддержки в размере двух миллионов рублей.