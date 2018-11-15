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15 ноября 2018, 17:56



В Норильске Госавтоинспекторы установили личность водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП.

В дежурную часть отдела МВД России по г. Норильску поступило сообщение из травмпункта о том, что к ним обратилась 9-летняя школьница, которую на перекрестке улиц Талнахская – Орджоникидзе сбил неизвестный автомобиль, после чего водитель доставил ребенка домой и скрылся в неизвестном направлении. В ходе проведения разыскных мероприятий, сотрудниками ГИБДД в течение нескольких часов после сообщения был установлен 38-ми летний водитель, причастный к данному ДТП. В отношении него был составлен административный материал, водитель помещен в изолятор временного содержания для административно задержанных, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Завтра задержанного повезут в суд. За уезд с места ДТП ему грозит от одного до полутора лет лишения водительского удостоверения, или арест до 15 суток.

Просмотров:179 Сотрудниками ГИБДД был установлен 38-летний водитель автомобиля «Тойота», совершивший наезд на ребенка.В дежурную часть отдела МВД России по г. Норильску поступило сообщение из травмпункта о том, что к ним обратилась 9-летняя школьница, которую на перекрестке улиц Талнахская – Орджоникидзе сбил неизвестный автомобиль, после чего водитель доставил ребенка домой и скрылся в неизвестном направлении.В ходе проведения разыскных мероприятий, сотрудниками ГИБДД в течение нескольких часов после сообщения был установлен 38-ми летний водитель, причастный к данному ДТП. В отношении него был составлен административный материал, водитель помещен в изолятор временного содержания для административно задержанных, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Завтра задержанного повезут в суд. За уезд с места ДТП ему грозит от одного до полутора лет лишения водительского удостоверения, или арест до 15 суток.