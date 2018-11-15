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15 ноября 2018, 19:42



В Норильске из-за технической неисправности задержали вылет самолета. Компания NordStar приняла решение заменить воздушное судно.

«При проведении предполетного досмотра была обнаружена техническая неисправность. Компания приняла решение заменить воздушное судно. Пассажиры, 84 человека, ожидают вылет, запланированный на 19.40 (15.40 мск)», - сказала она. Рейс должен был вылететь в 12.00 (08.00 мск). В ведомстве добавили, что Норильская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о соблюдении безопасности полетов и контролирует соблюдение прав пассажиров.

Просмотров:153 Вылет самолета Boeing 737-800 авиакомпании NordStar из Норильска в Екатеринбург и Ростов задержан из-за технической неисправности на борту воздушного судна. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.«При проведении предполетного досмотра была обнаружена техническая неисправность. Компания приняла решение заменить воздушное судно. Пассажиры, 84 человека, ожидают вылет, запланированный на 19.40 (15.40 мск)», - сказала она. Рейс должен был вылететь в 12.00 (08.00 мск).В ведомстве добавили, что Норильская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о соблюдении безопасности полетов и контролирует соблюдение прав пассажиров.