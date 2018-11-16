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16 ноября 2018, 08:55

Первый заместитель главного следователя Красноярского края отстранен от должности.


Первый заместитель руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Александр Расстрыгин отстранен от должности на время служебной проверки. Распоряжение отдал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который совершил рабочую поездку в Красноярск. Бастрыкин провел в Красноярске оперативное совещание по итогам 9 месяцев и личный прием 77 жителей края и соседних регионов. В результате ряд ответственных сотрудников получили взыскания или были уволены.
Так, первый замруководителя краевого ГСУ Александр Расстрыгин временно отстранен от работы за «ненадлежащий контроль» расследования дела о невыплате зарплаты сотрудникам «Красноярского хлеба», задолженность перед которыми с июля 2018 года превысила 20 млн рублей. Бастрыкин поручил подчиненным до конца года добиться выплат.
Служебная проверка предстоит руководителю и следователю отдела по расследованию особо важных дел ГСУ по краю в связи с обращением женщины по поводу расследования убийства в Минусинске ее мужа, главного редактора газеты Дмитрия Попкова.
«Заявительница считает, что должных мер к раскрытию преступления не принимается», – сообщают в пресс-службе следкома.
Руководитель и следователь следственного отдела по ЗАТО Железногорск (согласно официальному сайту, должность занимал Андрей Аннушкин) уволен – по словам обратившейся к Бастрыкину женщины, муж которой погиб при выполнении строительных работ, следователь незаконно отказал в возбуждении уголовного дела в отношении организации, которая якобы уничтожила сведения о трудоустройстве мужчины. Материалы проверки переданы в центральный аппарат. Уволен также следователь, который занимался делом об оказании ненадлежащей медицинской помощи в одном из городов Красноярского края. По ряду дел назначены служебные проверки, к части расследований будут подключены криминалисты и следователи центрального аппарата. Рассмотрение жалоб и заявлений, с которыми обратились граждане, Бастрыкин взял под личный контроль.
В целом председатель следкома потребовал принять меры для улучшения работы следственных управлений края. Приоритет – расследование преступлений прошлых лет. Также Бастрыкин поручил создать спецгруппы для раскрытия преступлений в медицинской сфере, а руководителям управлений – проанализировать кадровый состав и расширить штат следователей.
Напомним, что в апреле 2018 года с поста руководителя ГСУ СКР по краю был уволен Игорь Напалков, этому событию предшествовало временное отстранение главного следователя от должности и проверка.
Новый начальник краевого следственного комитета Андрей Потапов был назначен в июле 2018 года, сообщает агентство дела.ру

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