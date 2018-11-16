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16 ноября 2018, 08:55



Первый заместитель главного следователя Красноярского края отстранен от должности.

Так, первый замруководителя краевого ГСУ Александр Расстрыгин временно отстранен от работы за «ненадлежащий контроль» расследования дела о невыплате зарплаты сотрудникам «Красноярского хлеба», задолженность перед которыми с июля 2018 года превысила 20 млн рублей. Бастрыкин поручил подчиненным до конца года добиться выплат. Служебная проверка предстоит руководителю и следователю отдела по расследованию особо важных дел ГСУ по краю в связи с обращением женщины по поводу расследования убийства в Минусинске ее мужа, главного редактора газеты Дмитрия Попкова. «Заявительница считает, что должных мер к раскрытию преступления не принимается», – сообщают в пресс-службе следкома. Руководитель и следователь следственного отдела по ЗАТО Железногорск (согласно официальному сайту, должность занимал Андрей Аннушкин) уволен – по словам обратившейся к Бастрыкину женщины, муж которой погиб при выполнении строительных работ, следователь незаконно отказал в возбуждении уголовного дела в отношении организации, которая якобы уничтожила сведения о трудоустройстве мужчины. Материалы проверки переданы в центральный аппарат. Уволен также следователь, который занимался делом об оказании ненадлежащей медицинской помощи в одном из городов Красноярского края. По ряду дел назначены служебные проверки, к части расследований будут подключены криминалисты и следователи центрального аппарата. Рассмотрение жалоб и заявлений, с которыми обратились граждане, Бастрыкин взял под личный контроль. В целом председатель следкома потребовал принять меры для улучшения работы следственных управлений края. Приоритет – расследование преступлений прошлых лет. Также Бастрыкин поручил создать спецгруппы для раскрытия преступлений в медицинской сфере, а руководителям управлений – проанализировать кадровый состав и расширить штат следователей. Напомним, что в апреле 2018 года с поста руководителя ГСУ СКР по краю был уволен Игорь Напалков, этому событию предшествовало временное отстранение главного следователя от должности и проверка. Новый начальник краевого следственного комитета Андрей Потапов был назначен в июле 2018 года, сообщает агентство дела.ру

Просмотров:98 Первый заместитель руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Александр Расстрыгин отстранен от должности на время служебной проверки. Распоряжение отдал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который совершил рабочую поездку в Красноярск. Бастрыкин провел в Красноярске оперативное совещание по итогам 9 месяцев и личный прием 77 жителей края и соседних регионов. В результате ряд ответственных сотрудников получили взыскания или были уволены.Так, первый замруководителя краевого ГСУ Александр Расстрыгин временно отстранен от работы за «ненадлежащий контроль» расследования дела о невыплате зарплаты сотрудникам «Красноярского хлеба», задолженность перед которыми с июля 2018 года превысила 20 млн рублей. Бастрыкин поручил подчиненным до конца года добиться выплат.Служебная проверка предстоит руководителю и следователю отдела по расследованию особо важных дел ГСУ по краю в связи с обращением женщины по поводу расследования убийства в Минусинске ее мужа, главного редактора газеты Дмитрия Попкова.«Заявительница считает, что должных мер к раскрытию преступления не принимается», – сообщают в пресс-службе следкома.Руководитель и следователь следственного отдела по ЗАТО Железногорск (согласно официальному сайту, должность занимал Андрей Аннушкин) уволен – по словам обратившейся к Бастрыкину женщины, муж которой погиб при выполнении строительных работ, следователь незаконно отказал в возбуждении уголовного дела в отношении организации, которая якобы уничтожила сведения о трудоустройстве мужчины. Материалы проверки переданы в центральный аппарат. Уволен также следователь, который занимался делом об оказании ненадлежащей медицинской помощи в одном из городов Красноярского края. По ряду дел назначены служебные проверки, к части расследований будут подключены криминалисты и следователи центрального аппарата. Рассмотрение жалоб и заявлений, с которыми обратились граждане, Бастрыкин взял под личный контроль.В целом председатель следкома потребовал принять меры для улучшения работы следственных управлений края. Приоритет – расследование преступлений прошлых лет. Также Бастрыкин поручил создать спецгруппы для раскрытия преступлений в медицинской сфере, а руководителям управлений – проанализировать кадровый состав и расширить штат следователей.Напомним, что в апреле 2018 года с поста руководителя ГСУ СКР по краю был уволен Игорь Напалков, этому событию предшествовало временное отстранение главного следователя от должности и проверка.Новый начальник краевого следственного комитета Андрей Потапов был назначен в июле 2018 года, сообщает агентство дела.ру