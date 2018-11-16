|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
10:31 Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню глухих, состоится в Норильске на следующей неделе
10:28 В Норильске пройдет фестиваль команд Норильской Лиги КВН, посвященный дню рождения Международного Союза КВН
10:00 Сегодня в Норильске установят чумы. К нам идет «Большой Аргиш»
09:52 В Норильске инвалидам и родителям детей с ограниченными возможностями здоровья выплатят по 1000 рублей к Международному дню инвалидов
09:40 Медали Студенческих игр изготавливают из нового алюминиевого сплава и кристаллов Swarovski. Процесс производства одной медали занимает около четырех дней
09:05 в Красноярском крае резко выросли зарплаты у работников культуры, организаторов досуга и развлечений
09:00 В Красноярском крае погиб солдат срочной службы.
08:55 Первый заместитель главного следователя Красноярского края отстранен от должности.
19:42 В Норильске из-за технической неисправности задержали вылет самолета. Компания NordStar приняла решение заменить воздушное судно.
17:56 В Норильске Госавтоинспекторы установили личность водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх