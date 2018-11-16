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16 ноября 2018, 09:00



В Красноярском крае погиб солдат срочной службы.

Военный комиссар Свободного Игорь Болдырев сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что юноша был призван в армию в текущем году и служил в воинской части 86740 в отдельном батальоне сопровождения воинских грузов. Он был призван в армию 9 июля в этом году. По информации командования части, его нашли с огнестрельными ранениями в грудь. Следствие отрабатывает сразу несколько версий произошедшего. У родных запросили конспекты погибшего парня, чтобы была возможность идентифицировать почерк. "Нашли записку, не сразу, но нашли. Она была не при нем, а в теплушке. Ее содержание в интересах следствия не озвучивается. Нужно ждать окончания расследования. Мое мнение, что если в тот день был какой-то конфликт, то, согласно устава караульной службы, не имели права назначать его в караул", - считает председатель совета матерей Свободного Л. Петрушова. Старший караула и другие военнослужащие, которые сопровождали груз, дают показания. "Парень был очень развитым, общительным, творческим. Это шок для всех свободненцев, не говоря уже о семье, где он был единственным ребенком. Он радовался, что пошел служить. В эту часть, где он служил, непросто попасть - каждый проверяется", - пояснила собеседница агентства. А. Гулимов окончил Свободненский техникум железнодорожного транспорта, много лет был задействован в свободненском театре "Реверанс", участвовал в различных городских мероприятиях.

Просмотров:96 Следствие выясняет обстоятельства гибели жителя Амурской области Андрея Гулимова, который погиб во время несения службы в карауле на станции Боготол Красноярского края.Военный комиссар Свободного Игорь Болдырев сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что юноша был призван в армию в текущем году и служил в воинской части 86740 в отдельном батальоне сопровождения воинских грузов. Он был призван в армию 9 июля в этом году. По информации командования части, его нашли с огнестрельными ранениями в грудь.Следствие отрабатывает сразу несколько версий произошедшего. У родных запросили конспекты погибшего парня, чтобы была возможность идентифицировать почерк."Нашли записку, не сразу, но нашли. Она была не при нем, а в теплушке. Ее содержание в интересах следствия не озвучивается. Нужно ждать окончания расследования. Мое мнение, что если в тот день был какой-то конфликт, то, согласно устава караульной службы, не имели права назначать его в караул", - считает председатель совета матерей Свободного Л. Петрушова.Старший караула и другие военнослужащие, которые сопровождали груз, дают показания."Парень был очень развитым, общительным, творческим. Это шок для всех свободненцев, не говоря уже о семье, где он был единственным ребенком. Он радовался, что пошел служить. В эту часть, где он служил, непросто попасть - каждый проверяется", - пояснила собеседница агентства.А. Гулимов окончил Свободненский техникум железнодорожного транспорта, много лет был задействован в свободненском театре "Реверанс", участвовал в различных городских мероприятиях.