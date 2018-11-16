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16 ноября 2018, 09:05

в Красноярском крае резко выросли зарплаты у работников культуры, организаторов досуга и развлечений


Об этом рассказали в пресс-службе красноярскстата. В ведомстве проанализировали статистику роста зарплат по отраслям в Красноярском крае с января по сентябрь нынешнего года и представили получившиеся цифры. В целом в крае за девять месяцев выросли зарплаты по всем видам деятельности. За исключением сферы, где осуществляют операции с недвижимостью. Здесь оклады даже упали – на 5,3%. Самый незначительный рост (+3%) зарплат в этом году был у государственных управленцев, военнослужащих и людей, работающих в соцобеспечении.
А самый существенный рост окладов был у работников культуры, организаторов досуга и развлечений. Зарплата у этих специалистов увеличилась на 38,8%, и теперь составляет в среднем по краю почти 41 000 рублей в месяц. Средняя зарплата по региону за девять месяцев 2018 года составила 43 718,6 рублей. Инфографику средних зарплат приводит "КП".
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    Список новостей

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09:40   Медали Студенческих игр изготавливают из нового алюминиевого сплава и кристаллов Swarovski. Процесс производства одной медали занимает около четырех дней 09:05   в Красноярском крае резко выросли зарплаты у работников культуры, организаторов досуга и развлечений
09:00   В Красноярском крае погиб солдат срочной службы. 08:55   Первый заместитель главного следователя Красноярского края отстранен от должности.

 15 ноября 2018 
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14:55   В Норильске будут судить 22-летнего местного жителя за кражу денег с банковской карты. 14:39   Программа этнофестиваля «Большой Аргиш» 16-18 ноября.
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14:19   Новый формат. Водителям выдадут усовершенствованные ПТС и СТС. 13:18   Стартует завтра. «Большой Аргиш» представит семь фестивальных площадок, более 35 мероприятий и активностей.
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10:57   В Норильске планируют увеличить «подъемные» для приезжих работников дефицитных специальностей. 10:50   В таймырском поселке Носок завершается строительство интерната на 250 мест. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца года.
09:45   В Кайеркане прошла встреча с художником, режиссером Мариной Акишиной в рамках проекта «Встречи с интересными людьми». 09:40   Федерация выделит краю деньги на строительство метро в 2019 году.
09:29   Появление в школах уроков полового просвещения поддерживают 60% россиян. 09:02   Почти 3400 водителей Норильска, игнорируюших правила применения ремней безопасности, попали в поле зрения госавтоинспекторов с начала года.

 14 ноября 2018 
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18:24   Дикси, Северина, или Аврора? Норильчане могут предложить свой вариант имени для спасенной белой медведицы. 18:11   Норильская публичная библиотека готова представить в рамках фестиваля "Большой Аргиш" свою собственную площадку под названием «Сказки на ночь».
17:43   В норильском музее открылась выставка к 110-летию со дня рождения выдающегося астрофизика Николая Козырева. 17:35   Спустя 10 лет в Норильск вернулся с гастролями Красноярский симфонический оркестр благодаря «Самому северному фестивалю».
17:09   Штормовое предупреждение в Норильске сняли. 16:54   Цены на горючее в течение этого года значительно повысились: только на дизельное топливо разница между январем и ноябрем этого года составляет 13 рублей.
15:44   В Норильске, как и на территории всего Красноярского края, регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. 15:09   Общественность Таймыра обсуждает комплексное экологическое обследование особо охраняемых участков полуострова.
15:05   Короткое замыкание электрообогревателя стало причиной сегодняшнего пожара в талнахской квартире. 13:56   Яйца подорожали, крупы подешевели. Сравнение цен провело управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска.
13:18   Проезд в Старый город в районе памятника Ленину откроют не раньше 2020 года. 13:18   Завтра норильчан ждет «Эффект присутствия». В Полярной арт-резиденции PolArt пройдет презентация проекта Анны Толкачевой и состоится запуск заявленного VR-формата.
12:29   В КДЦ «Юбилейный» стартуют встречи с интересными людьми. Сегодня мастер-класс жителям Кайеркана даст Марина Акишина. 12:04   За хранение наркотиков житель Норильска может лишиться свободы на три года.
12:01   В Норильске будут судить 18-летнего молодого человека за кражу кабеля. 11:27   Более 7 млрд руб. потратит край на Универсиаду в 2019 году.




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