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16 ноября 2018, 09:05



в Красноярском крае резко выросли зарплаты у работников культуры, организаторов досуга и развлечений

А самый существенный рост окладов был у работников культуры, организаторов досуга и развлечений. Зарплата у этих специалистов увеличилась на 38,8%, и теперь составляет в среднем по краю почти 41 000 рублей в месяц. Средняя зарплата по региону за девять месяцев 2018 года составила 43 718,6 рублей. Инфографику средних зарплат приводит "КП".

Просмотров:85 Об этом рассказали в пресс-службе красноярскстата. В ведомстве проанализировали статистику роста зарплат по отраслям в Красноярском крае с января по сентябрь нынешнего года и представили получившиеся цифры. В целом в крае за девять месяцев выросли зарплаты по всем видам деятельности. За исключением сферы, где осуществляют операции с недвижимостью. Здесь оклады даже упали – на 5,3%. Самый незначительный рост (+3%) зарплат в этом году был у государственных управленцев, военнослужащих и людей, работающих в соцобеспечении.А самый существенный рост окладов был у работников культуры, организаторов досуга и развлечений. Зарплата у этих специалистов увеличилась на 38,8%, и теперь составляет в среднем по краю почти 41 000 рублей в месяц. Средняя зарплата по региону за девять месяцев 2018 года составила 43 718,6 рублей. Инфографику средних зарплат приводит "КП".