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16 ноября 2018, 09:40



Медали Студенческих игр изготавливают из нового алюминиевого сплава и кристаллов Swarovski. Процесс производства одной медали занимает около четырех дней

«Подготовка к Студенческим играм в Красноярске находится на финишной прямой. Сегодня мы презентуем медали, которые спортсмены со всего мира увезут домой. И я горд, что такого качества и такой красоты медалей еще не было ни у одного оргкомитета. Особенностью их дизайна стало сочетание металла и кристалла Swarovski, который находится в центре каждой награды. Мы ожидаем спортсменов более чем из 50 стран, и победители заберут с собой частичку сердца, добра и дружелюбия сибиряков», - отметил руководитель дирекции Универсиады Максим Уразов. Для производства медалей Студенческих игр в Красноярске РУСАЛом был использован новый алюминиевый сплав, используемый в авиакосмической отрасли и судостроении. Его уникальность заключается в добавлении скандия – редкоземельного элемента, который обеспечит максимальную защиту изделий от повреждений. «Мы признательны за оказанное доверие, – подчеркнула заместитель генерального директора ОК РУСАЛ Вера Курочкина. – Конечно, для реализации такого проекта нужна смелость, как и для победы в любых соревнованиях. Впервые в истории международных игр были изготовлены медали, которые сочетают в себе не только уникальные экологичные технологии РУСАЛа, но и являются редким произведением ювелирного искусства. И нам очень хочется, чтобы красноярский алюминий оставил добрый незабываемый след в сердцах обладателей медалей вместе с теплыми эмоциями, которые останутся с ними от Сибири и красот Красноярска». На изготовление медалей Зимней универсиады-2019 уйдет около тонны алюминиевого сплава. Вес наград варьируется от 247 до 250 грамм, а кристаллы производятся по запатентованной технологии, которая гарантирует их долговременную яркость и блеск граней. Процесс производства одной медали занимает около четырех рабочих дней. «Студенческие игры для молодых звезд спорта – это важное испытание и бесценный опыт, – считает двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина. – И получение первой международной медали навсегда запомнится. Я сама хотела бы иметь такую красивую медаль, и я очень горжусь, что она российская. Любые соревнования оставляют после себя незабываемые эмоции, и медали являются их частью. Для каждого спортсмена награда остается навсегда, как символ его достижений и его побед. Возможно для наших детей эти медали станут мотивацией связать свою жизнь со спортом, чтобы потом выигрывать награды такой же красоты».

Просмотров:82 До Всемирной зимней универсиады 2019 года остается чуть более ста дней. Вчера в Москве презентовали наградные медали.«Подготовка к Студенческим играм в Красноярске находится на финишной прямой. Сегодня мы презентуем медали, которые спортсмены со всего мира увезут домой. И я горд, что такого качества и такой красоты медалей еще не было ни у одного оргкомитета. Особенностью их дизайна стало сочетание металла и кристалла Swarovski, который находится в центре каждой награды. Мы ожидаем спортсменов более чем из 50 стран, и победители заберут с собой частичку сердца, добра и дружелюбия сибиряков», - отметил руководитель дирекции Универсиады Максим Уразов.Для производства медалей Студенческих игр в Красноярске РУСАЛом был использован новый алюминиевый сплав, используемый в авиакосмической отрасли и судостроении. Его уникальность заключается в добавлении скандия – редкоземельного элемента, который обеспечит максимальную защиту изделий от повреждений.«Мы признательны за оказанное доверие, – подчеркнула заместитель генерального директора ОК РУСАЛ Вера Курочкина. – Конечно, для реализации такого проекта нужна смелость, как и для победы в любых соревнованиях. Впервые в истории международных игр были изготовлены медали, которые сочетают в себе не только уникальные экологичные технологии РУСАЛа, но и являются редким произведением ювелирного искусства. И нам очень хочется, чтобы красноярский алюминий оставил добрый незабываемый след в сердцах обладателей медалей вместе с теплыми эмоциями, которые останутся с ними от Сибири и красот Красноярска».На изготовление медалей Зимней универсиады-2019 уйдет около тонны алюминиевого сплава. Вес наград варьируется от 247 до 250 грамм, а кристаллы производятся по запатентованной технологии, которая гарантирует их долговременную яркость и блеск граней. Процесс производства одной медали занимает около четырех рабочих дней.«Студенческие игры для молодых звезд спорта – это важное испытание и бесценный опыт, – считает двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина. – И получение первой международной медали навсегда запомнится. Я сама хотела бы иметь такую красивую медаль, и я очень горжусь, что она российская. Любые соревнования оставляют после себя незабываемые эмоции, и медали являются их частью. Для каждого спортсмена награда остается навсегда, как символ его достижений и его побед. Возможно для наших детей эти медали станут мотивацией связать свою жизнь со спортом, чтобы потом выигрывать награды такой же красоты».