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16 ноября 2018, 09:52



В Норильске инвалидам и родителям детей с ограниченными возможностями здоровья выплатят по 1000 рублей к Международному дню инвалидов

Выплата производится путем перечисления денежных средств на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях РФ, либо (при отсутствии лицевого счета) через отделения почтовой связи ФГУП «Почта России» по месту жительства граждан. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 46-14-36, 46-21-37, 46-21-08, 46-21-35.

Просмотров:67 Управление социальной политики администрации города Норильска сообщило о начале выплаты материальной помощи в размере 1000 рублей к Международному дню инвалидов гражданам, из числа инвалидов 1, 2, 3 групп, а также родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, зарегистрированных на территории Норильска по месту жительства и состоящих на учете управления.Выплата производится путем перечисления денежных средств на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях РФ, либо (при отсутствии лицевого счета) через отделения почтовой связи ФГУП «Почта России» по месту жительства граждан.Более подробную информацию можно получить по телефонам: 46-14-36, 46-21-37, 46-21-08, 46-21-35.