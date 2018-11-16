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16 ноября 2018, 10:00



Сегодня в Норильске установят чумы. К нам идет «Большой Аргиш»

Посещение чумов, катание на оленьих упряжках, концертная программа с участием этнических коллективов – все это позволит местным жителям и гостям территории погрузиться в самобытную культуру Таймырского полуострова. В этом году фестивальная программа предусматривает массу развлечений не только на свежем воздухе, но и в помещениях. В Публичной библиотеке будет чем заняться и детям, и взрослым. Откроет фестивальный день творческая встреча с писательницей и сценаристом, радиоведущей и журналистом Мариной Москвиной. Она побеседует со школьниками о природе творчества, после чего поможет определить победителей конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера «Литературный Аргиш». Трое северян по итогам литературного состязания получат путевки в детский лагерь «Живая классика» в Сочи. Гости Публичной библиотеки смогут пообщаться с известным киноактером Александром Головиным, который снимался в сериалах «Кадеты» и «Папины дочки», фильмах «Елки» и «Кремлевские курсанты», и послушать ямальскую певицу ненецкого происхождения Надежду Сэротэтто. Юные гости смогут поучаствовать в спортивных играх северных народов, побывать на творческих мастер-классах и получить яркие впечатления релакс-кинотеатре «Сказки на потолке»: лежа на матах и подушках, дети будут смотреть мультипликационные работы на северную тематику, предоставленные кинокомлексом «Родина». В «Родине» тоже кипит подготовка. 17 ноября кинотеатр покажет детям мультфильмы, а их родителям – две экранизации (1978 и 2014 годов) книги Андрея Куваева «Территория», документальный фильм 2016 года «Территория Куваева», киноальманах о жизни коренных этносов Таймыра и ярчайших творческих личностях полуострова. Одним из ключевых событий станет показ документального фильма «Генезис 2.0» об уникальной находке, сделанной охотниками за бивнями мамонтов на далеких северных островах, и ученых, занимающихся клонированием. Эта совместная работа швейцарского режиссера Кристиана Фрая и документалиста из Якутии Максима Арбугаева потрясла общественность минувшим летом. Российский автор станет гостем фестиваля «Большой Аргиш». Регистрация на встречу с создателем документального фильма и на показ еще открыта. В кассовом фойе «Родины» уже смонтирована выставка норильских и дудинских фотографов «Северное сияние». А в Весеннем фойе разместилась необычная, в виде додекаэдра, экспозиция «Человек и территория», главными героями которой стали люди, живущие и работающие на Севере. Дополняют фотовыставку изделия декоративно-прикладного творчества, предоставленные Норильским колледжем искусств. В НКИ проходят последние репетиции спектакля для детей и подростков по произведениям коренных народов полуострова «Таймыр - мой дом родной». Студенты колледжа не только порадуют гостей своим актерским мастерством, но и продемонстрируют уникальные костюмы, сшитые вручную по мотивам одежды коренных малочисленных народов. Уникальные костюмы, а также работы мастеров-косторезов и художников можно будет увидеть в выставочном зале колледжа. В Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского 15 ноября состоялась генеральная репетиция экспериментального спектакля-экскурсии с VR-технологиями «Гиперборея. Плато Путорана» в постановке режиссера Анны Бабановой. В основе необычной постановки миф о загадочной стране Гиперборее, существовавшей на плато Путорана до ледникового периода и, возможно, находящейся там до сих пор. В том, правда это или вымысел, разбираются человек Науки, автор книг о Норильске, исследователь Таймыра Станислав Стрючков и человек Театра, эмоциональный, романтичный, увлеченный всем загадочным и иррациональным артист Николай Каверин. Премьера уникального спектакля состоится 17 ноября и войдет в программу фестиваля «Большой Аргиш». «Гиперборея. Плато Путорана» – партнерский проект театра драмы и Агентства развития Норильска, реализуемый при поддержке благотворительного фонда «Достоинство» и компании «Норникель». Постановка войдет в репертуар театра, потому познакомиться с ней после фестиваля смогут все желающие. Кроме того, спектакль-экскурсию планируется показывать в других городах России. Местные кафе и рестораны специально к фестивалю составили особые северные меню. Знакомство с авторскими блюдами в 18 заведениях города начнется одновременно со стартом «Большого Аргиша», 16 ноября. Подробная программа фестиваля с полным списком участников «Кулинарного Аргиша» доступна на сайте «Большого Аргиша». Фестиваль «Большой Аргиш–2018» организован АНО «Агентство развития Норильска» при поддержке компании «Норникель» в партнерстве с администрациями города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Просмотров:82 Вчера в Норильске начался монтаж двух сцен – на Комсомольской и Октябрьской площадях. На Театральной площади для детворы строят снежную горку. Сегодня сразу на трех фестивальных площадках начнется монтаж чумов. Всего их будет восемь: на Комсомольской площади установят пять, на Театральной – два, и еще один появится в Библиотечном дворике.Посещение чумов, катание на оленьих упряжках, концертная программа с участием этнических коллективов – все это позволит местным жителям и гостям территории погрузиться в самобытную культуру Таймырского полуострова. В этом году фестивальная программа предусматривает массу развлечений не только на свежем воздухе, но и в помещениях.В Публичной библиотеке будет чем заняться и детям, и взрослым. Откроет фестивальный день творческая встреча с писательницей и сценаристом, радиоведущей и журналистом Мариной Москвиной. Она побеседует со школьниками о природе творчества, после чего поможет определить победителей конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера «Литературный Аргиш». Трое северян по итогам литературного состязания получат путевки в детский лагерь «Живая классика» в Сочи. Гости Публичной библиотеки смогут пообщаться с известным киноактером Александром Головиным, который снимался в сериалах «Кадеты» и «Папины дочки», фильмах «Елки» и «Кремлевские курсанты», и послушать ямальскую певицу ненецкого происхождения Надежду Сэротэтто. Юные гости смогут поучаствовать в спортивных играх северных народов, побывать на творческих мастер-классах и получить яркие впечатления релакс-кинотеатре «Сказки на потолке»: лежа на матах и подушках, дети будут смотреть мультипликационные работы на северную тематику, предоставленные кинокомлексом «Родина».В «Родине» тоже кипит подготовка. 17 ноября кинотеатр покажет детям мультфильмы, а их родителям – две экранизации (1978 и 2014 годов) книги Андрея Куваева «Территория», документальный фильм 2016 года «Территория Куваева», киноальманах о жизни коренных этносов Таймыра и ярчайших творческих личностях полуострова. Одним из ключевых событий станет показ документального фильма «Генезис 2.0» об уникальной находке, сделанной охотниками за бивнями мамонтов на далеких северных островах, и ученых, занимающихся клонированием. Эта совместная работа швейцарского режиссера Кристиана Фрая и документалиста из Якутии Максима Арбугаева потрясла общественность минувшим летом. Российский автор станет гостем фестиваля «Большой Аргиш». Регистрация на встречу с создателем документального фильма и на показ еще открыта. В кассовом фойе «Родины» уже смонтирована выставка норильских и дудинских фотографов «Северное сияние». А в Весеннем фойе разместилась необычная, в виде додекаэдра, экспозиция «Человек и территория», главными героями которой стали люди, живущие и работающие на Севере. Дополняют фотовыставку изделия декоративно-прикладного творчества, предоставленные Норильским колледжем искусств.В НКИ проходят последние репетиции спектакля для детей и подростков по произведениям коренных народов полуострова «Таймыр - мой дом родной». Студенты колледжа не только порадуют гостей своим актерским мастерством, но и продемонстрируют уникальные костюмы, сшитые вручную по мотивам одежды коренных малочисленных народов. Уникальные костюмы, а также работы мастеров-косторезов и художников можно будет увидеть в выставочном зале колледжа.В Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского 15 ноября состоялась генеральная репетиция экспериментального спектакля-экскурсии с VR-технологиями «Гиперборея. Плато Путорана» в постановке режиссера Анны Бабановой. В основе необычной постановки миф о загадочной стране Гиперборее, существовавшей на плато Путорана до ледникового периода и, возможно, находящейся там до сих пор. В том, правда это или вымысел, разбираются человек Науки, автор книг о Норильске, исследователь Таймыра Станислав Стрючков и человек Театра, эмоциональный, романтичный, увлеченный всем загадочным и иррациональным артист Николай Каверин. Премьера уникального спектакля состоится 17 ноября и войдет в программу фестиваля «Большой Аргиш». «Гиперборея. Плато Путорана» – партнерский проект театра драмы и Агентства развития Норильска, реализуемый при поддержке благотворительного фонда «Достоинство» и компании «Норникель». Постановка войдет в репертуар театра, потому познакомиться с ней после фестиваля смогут все желающие. Кроме того, спектакль-экскурсию планируется показывать в других городах России.Местные кафе и рестораны специально к фестивалю составили особые северные меню. Знакомство с авторскими блюдами в 18 заведениях города начнется одновременно со стартом «Большого Аргиша», 16 ноября.Подробная программа фестиваля с полным списком участников «Кулинарного Аргиша» доступна на сайте «Большого Аргиша».Фестиваль «Большой Аргиш–2018» организован АНО «Агентство развития Норильска» при поддержке компании «Норникель» в партнерстве с администрациями города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.