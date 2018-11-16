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16 ноября 2018, 10:28



В Норильске пройдет фестиваль команд Норильской Лиги КВН, посвященный дню рождения Международного Союза КВН

С поздравительными визитками выступят команды: «Пепперони», «Девчата из чата» (Гимназия №5); «Самый сок», «Команда Шредингера» (МБОУ «СШ №1»); «Шесть в квадрате» (МБОУ «СШ №36»); «РосКомЗадор» (МАОУ «Гимназия №48»); «Fuzeteams» (МБОУ «СШ №28»); «Выход там» (Гимназия №4); школьные сборные: «Сборная солянки», «ГМО», «Три корочки», «Где черная икра?». Также на фестивале выступят молодежные сборные «Сальвадор взяли» и «Норильское Бутово». Сюрпризом станет выступление от редакторов Норильской Лиги КВН. Между командами разыграются «Малый кубок», «Большой кубок» и «Гран-при». Билеты можно приобрести в кассе МБУК «ГЦК»: 22-99-14. Телефон для справок: 22-08-60.

Просмотров:51 24 ноября в 19.00 в большом зале Городского центра культуры молодежные и школьные команды Норильской Лиги КВН традиционно поздравят Международный Союз КВН с Днем рождения.С поздравительными визитками выступят команды: «Пепперони», «Девчата из чата» (Гимназия №5); «Самый сок», «Команда Шредингера» (МБОУ «СШ №1»); «Шесть в квадрате» (МБОУ «СШ №36»); «РосКомЗадор» (МАОУ «Гимназия №48»); «Fuzeteams» (МБОУ «СШ №28»); «Выход там» (Гимназия №4); школьные сборные: «Сборная солянки», «ГМО», «Три корочки», «Где черная икра?». Также на фестивале выступят молодежные сборные «Сальвадор взяли» и «Норильское Бутово». Сюрпризом станет выступление от редакторов Норильской Лиги КВН.Между командами разыграются «Малый кубок», «Большой кубок» и «Гран-при».Билеты можно приобрести в кассе МБУК «ГЦК»: 22-99-14.Телефон для справок: 22-08-60.