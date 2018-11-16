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16 ноября 2018, 10:31



Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню глухих, состоится в Норильске на следующей неделе

В концертной программе: пантомимы и миниатюры, номера от участников ансамбля жестовой песни «Тихий камертон», выступления хореографических коллективов Городского центра культуры, а также церемония награждения благодарственными письмами и грамотами от Зонального Центра социального обслуживания глухих г. Норильска.

Просмотров:65 23 ноября 2018 года в 19.00 часов В Малом зале Городского центра культуры соберутся люди с ограниченными возможностями здоровья по слуху, для того чтобы отметить Международный день глухих, поделиться достижениями и порадовать друг друга и гостей мероприятия своим творчеством.В концертной программе: пантомимы и миниатюры, номера от участников ансамбля жестовой песни «Тихий камертон», выступления хореографических коллективов Городского центра культуры, а также церемония награждения благодарственными письмами и грамотами от Зонального Центра социального обслуживания глухих г. Норильска.