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16 ноября 2018, 13:06



СРОЧНО! Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок. Теперь субсидии будут предоставляться круглогодично.

Постановление Правительства от 14 ноября 2018 года №1372 "Об изменениях в порядке субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок и формирования региональной маршрутной сети". Данные перевозки регулируются двумя постановлениями №215 и №1242. В оба документа внесены соответствующие изменения. В Правила №215 внесены изменения, которыми предусматриваются: • круглогодичное субсидирование перевозок (ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря); • включение членов многодетных семей в категорию граждан, которые могут пользоваться услугами перевозки по субсидируемым маршрутам; • расширение перечня субсидируемых маршрутов авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении с 73 до 152 маршрутов. В Правила №1242 внесены изменения, которыми увеличена максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах до 3 тыс. км и до 1,5 тыс. км в других федеральных округах. Установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации (размер тарифа увеличивается в 1,25 раза). Уточняется порядок подтверждения субъектами Федерации готовности участвовать в софинансировании воздушных перевозок.

Просмотров:236 Правительство изменило правила субсидирования авиаперевозок. В частности, расширен перечень маршрутов, субсидии будут предоставляться круглогодично (ранее только в период с первого марта по первое декабря), а льготами смогут воспользоваться и многодетные семьи. Как сообщается на сайте правительства, "максимальная протяженность субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах увеличена до трех тысяч километров, в других федеральных округах - до 1,5 тысячи километров".Постановление Правительства от 14 ноября 2018 года №1372 "Об изменениях в порядке субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок и формирования региональной маршрутной сети".Данные перевозки регулируются двумя постановлениями №215 и №1242. В оба документа внесены соответствующие изменения.В Правила №215 внесены изменения, которыми предусматриваются:• круглогодичное субсидирование перевозок (ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря);• включение членов многодетных семей в категорию граждан, которые могут пользоваться услугами перевозки по субсидируемым маршрутам;• расширение перечня субсидируемых маршрутов авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении с 73 до 152 маршрутов.В Правила №1242 внесены изменения, которыми увеличена максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах до 3 тыс. км и до 1,5 тыс. км в других федеральных округах.Установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации (размер тарифа увеличивается в 1,25 раза).Уточняется порядок подтверждения субъектами Федерации готовности участвовать в софинансировании воздушных перевозок.