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16 ноября 2018, 13:16



Норильского водителя, сбившего ребенка, лишили прав на один год.



Просмотров:132 Только что закончился суд над 38-летним водителем, сбившим 9-летнюю девочку и скрывшимся с места ДТП. Изучив все обстоятельства дела, суд принял решение лишить водителя прав на один год. Напомним, в дежурную часть Отдела МВД России по г. Норильску накануне поступило сообщение из травмпункта о том, что к ним обратилась 9-летняя школьница, которую несколькими часами ранее на перекрестке улиц Талнахская - Орджоникидзе сбил неизвестный автомобиль, после чего водитель доставил ребенка домой и скрылся в неизвестном направлении. Норильским Госавтоинспекторам удалось установить личность водителя. Им оказался 38-летний водитель автомобиля "Тойота". Минувшие сутки нарушить провел в изоляторе временного содержания для административно задержанных.