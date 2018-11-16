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16 ноября 2018, 13:40



На этих выходных МФК «Норильский никель» сыграет против одного из лидеров чемпионата

Прямая трансляция игр будет доступна в YouTube на официальном канале Ассоциации мини-футбола России.

Просмотров:109 Матчи перенесенного 2-го тура Суперлиги состоятся в субботу и воскресенье, 17-18 ноября. Соперник норильчан – московская команда КПРФ, которая с 27 очками идет на второй строчке турнирной таблицы. У «Норникеля» на сегодняшний день 13 очков и седьмое место. Игры пройдут в подмосковном Климовске, начало – в 14.00 (мск).Прямая трансляция игр будет доступна в YouTube на официальном канале Ассоциации мини-футбола России.