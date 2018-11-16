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16 ноября 2018, 13:46



К шести годам лишения свободы в колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков приговорен житель Норильска

Сотрудниками транспортной полиции обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере». Также, в ходе расследования уголовного дела мужчина признался в совершении ещё одного аналогичного преступления, совершенного им в октябре прошлого года. Норильский суд по совокупности преступлений за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере приговорил фигуранта к шести годам лишения свободны в исправительной колонии строгого режима.

Просмотров:119 В январе текущего года сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия задержали 31-летнего местного жителя при покушении на сбыт наркотического средства.Сотрудниками транспортной полиции обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения.В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере». Также, в ходе расследования уголовного дела мужчина признался в совершении ещё одного аналогичного преступления, совершенного им в октябре прошлого года.Норильский суд по совокупности преступлений за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере приговорил фигуранта к шести годам лишения свободны в исправительной колонии строгого режима.