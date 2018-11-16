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16 ноября 2018, 13:55



Пассажиры рейса Норильск-Сочи застряли в аэропорту отправления на неопределенное время

«Специалисты не смогли за ночь устранить неполадку, так как для ремонта необходимо заменить деталь. В результате утренний рейс на Сочи отложен. За пассажирами на Сочи авиакомпания отправила резервный борт, он же везет необходимую деталь. В аэропорту ожидают вылета 128 пассажиров, из них 3 ребенка. Они обеспечены необходимым», — отмечают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. В связи с возникшей ситуацией ведомство в отношении авиакомпании начало проверку об исполнении законодательства о защите прав потребителей.

Просмотров:147 Авиарейс компании «НордСтар» сообщением Норильск-Сочи в пятницу отложен на неопределенное время из-за неисправности лайнера «Боинг», который должен выполнять полет. Неполадки были обнаружены еще накануне в ходе предполетной подготовки, однако необходимой для замены детали у специалистов авиакомпании не оказалось. Об этом сообщает сайт «Sochinews» (Новости Сочи).«Специалисты не смогли за ночь устранить неполадку, так как для ремонта необходимо заменить деталь. В результате утренний рейс на Сочи отложен. За пассажирами на Сочи авиакомпания отправила резервный борт, он же везет необходимую деталь. В аэропорту ожидают вылета 128 пассажиров, из них 3 ребенка. Они обеспечены необходимым», — отмечают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.В связи с возникшей ситуацией ведомство в отношении авиакомпании начало проверку об исполнении законодательства о защите прав потребителей.