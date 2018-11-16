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16 ноября 2018, 13:58



С января 2019 года налог на имущество для норильчан уменьшится. Новые правила начисления налога и ставки обсудили сегодня депутаты горсовета

До 300 000 рублей (включительно) - 0,1 процент; Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) - 0,11 процента; Свыше 500 000 рублей - 0,31 процента. Согласно нововведениям в налоговый кодекс, все субъекты Российской Федерации должны перейти к 01.01.2020 году на порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Причем, каждый субъект сам устанавливает срок этого переходя, но не позже, установленного законом. Большая часть краев и областей страны это уже сделало, Красноярский край перейдет на новый порядок с 01.01.2019. Сегодня на заседании комиссии по бюджету и собственности депутаты рассмотрели применение новых правил на территории Норильска. Народных избранников интересовал вопрос, не станут ли норильчане платить больше. Не станут, отметила начальник финансового управления администрации Норильска Инна Закирьяева. Ставку налога для квартир и гаражей, находящихся в собственности норильчан, предлагают установить в размере 0,3 процента. Несмотря на то, что в цифровом выражении это практически столько же, сколько действует и сейчас, размер налога для жителей города уменьшится. Во-первых, так сложилось, что инвентаризационная стоимость жилых квартир в Норильске выше, чем кадастровая. Во-вторых, при исчислении налога, будет учитываться кадастровая стоимость не всей квартиры, а за минусом 20 кв.м. Для приватизированных комнат (гостинок) площадь будет уменьшаться на 10 кв.м. Так, если средний размер налога на квартиру стоимостью до 500 тысяч рублей при исчислении исходя из инвентаризационной стоимости составляет 528 рублей, то при переходе на новые правила – будет 467,9 рублей. Снижение составит 60,1 руб. Для квартир дороже 500 тысяч, разница в сторону уменьшения будет практически в два раза. Если сейчас средний размер налога составляет 2073,2 руб., то по новым правилам будет 1036 руб. И чем дороже стоит квартира, тем больше будет уменьшение размера налога. Например, сейчас самый большой налог платит собственник одной из квартир в Оганере – 9 000 рублей, а за 2019 год он заплатит только одну тысячу. Если увеличение размера налога все же произойдет, а это согласно расчетам, может касаться тех собственников, чьи квартиры стоят дешевле 300 тысяч, то увеличение суммы налога к уплате будет происходить поэтапно, в течение четырех лет, с применением понижающего коэффициента. Кроме того, помимо льгот, предусмотренных федеральным законодательством, будут применяться и льготы, местного значения. : - дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе находящиеся под опекой или попечительством в приемных семьях, а также лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, - на весь период пребывания их (нахождения на полном государственном обеспечении) в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от форм собственности или состоящих на учете в КГКУ "Центр занятости населения города Норильска"; - многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей (усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных и опекаемых), не достигших восемнадцатилетнего возраста, проживающие совместно); - инвалиды III группы; - родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении; - матери, имеющие несовершеннолетних детей, у которых в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце ребенка произведена на основании заявления матери, не состоящие в браке; - отцы (матери), воспитывающие несовершеннолетнего ребенка без второго родителя (в случаях, когда мать либо отец ребенка умерли, признаны безвестно отсутствующими, лишены родительских прав), не состоящие в браке; - несовершеннолетние дети, находящиеся на иждивении родителей, указанных в подпунктах 5, 6 настоящего пункта; несовершеннолетние дети из семей, где оба родителя - инвалиды или неработающие пенсионеры. А вот налог на гаражи увеличится, причем, существенно. Если сейчас средний размер составляет 306,5 руб., то по новым правилам будет 559,3 руб. Учитывая все грядущие изменения, в администрации города просчитали, что по итогам 2019 года общая сумма налога на имущество физических лиц по территории снизится в 1,5 раза, примерно до 81,6 млн руб. С учетом уровня собираемости налога, поступления в бюджет города по налогу на имущество физических лиц составят порядка 71,2 млн руб. То есть, бюджет по сравнению с нынешним годом недополучит около 35 миллионов рублей. Стоит также отметить, что в 2020 году ожидается переоценка кадастровой стоимости жилья в Норильске. И если случится так, что она увеличится, то, чтобы не допустить существенное увеличение размера налога для собственников квартир, ставку налога на местном уровне можно будет уменьшить. Об этом сегодня и договорились местные власти.

Просмотров:153 Сейчас налог на имущество физических лиц исчисляется исходя из инвентаризационной стоимости. И ставка налога зависит от этой стоимости.До 300 000 рублей (включительно) - 0,1 процент;Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) - 0,11 процента;Свыше 500 000 рублей - 0,31 процента.Согласно нововведениям в налоговый кодекс, все субъекты Российской Федерации должны перейти к 01.01.2020 году на порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Причем, каждый субъект сам устанавливает срок этого переходя, но не позже, установленного законом. Большая часть краев и областей страны это уже сделало, Красноярский край перейдет на новый порядок с 01.01.2019.Сегодня на заседании комиссии по бюджету и собственности депутаты рассмотрели применение новых правил на территории Норильска. Народных избранников интересовал вопрос, не станут ли норильчане платить больше.Не станут, отметила начальник финансового управления администрации Норильска Инна Закирьяева. Ставку налога для квартир и гаражей, находящихся в собственности норильчан, предлагают установить в размере 0,3 процента. Несмотря на то, что в цифровом выражении это практически столько же, сколько действует и сейчас, размер налога для жителей города уменьшится. Во-первых, так сложилось, что инвентаризационная стоимость жилых квартир в Норильске выше, чем кадастровая. Во-вторых, при исчислении налога, будет учитываться кадастровая стоимость не всей квартиры, а за минусом 20 кв.м. Для приватизированных комнат (гостинок) площадь будет уменьшаться на 10 кв.м.Так, если средний размер налога на квартиру стоимостью до 500 тысяч рублей при исчислении исходя из инвентаризационной стоимости составляет 528 рублей, то при переходе на новые правила – будет 467,9 рублей. Снижение составит 60,1 руб.Для квартир дороже 500 тысяч, разница в сторону уменьшения будет практически в два раза. Если сейчас средний размер налога составляет 2073,2 руб., то по новым правилам будет 1036 руб. И чем дороже стоит квартира, тем больше будет уменьшение размера налога. Например, сейчас самый большой налог платит собственник одной из квартир в Оганере – 9 000 рублей, а за 2019 год он заплатит только одну тысячу.Если увеличение размера налога все же произойдет, а это согласно расчетам, может касаться тех собственников, чьи квартиры стоят дешевле 300 тысяч, то увеличение суммы налога к уплате будет происходить поэтапно, в течение четырех лет, с применением понижающего коэффициента.Кроме того, помимо льгот, предусмотренных федеральным законодательством, будут применяться и льготы, местного значения. :- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе находящиеся под опекой или попечительством в приемных семьях, а также лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, - на весь период пребывания их (нахождения на полном государственном обеспечении) в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от форм собственности или состоящих на учете в КГКУ "Центр занятости населения города Норильска";- многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей (усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных и опекаемых), не достигших восемнадцатилетнего возраста, проживающие совместно);- инвалиды III группы;- родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении;- матери, имеющие несовершеннолетних детей, у которых в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце ребенка произведена на основании заявления матери, не состоящие в браке;- отцы (матери), воспитывающие несовершеннолетнего ребенка без второго родителя (в случаях, когда мать либо отец ребенка умерли, признаны безвестно отсутствующими, лишены родительских прав), не состоящие в браке;- несовершеннолетние дети, находящиеся на иждивении родителей, указанных в подпунктах 5, 6 настоящего пункта; несовершеннолетние дети из семей, где оба родителя - инвалиды или неработающие пенсионеры.А вот налог на гаражи увеличится, причем, существенно. Если сейчас средний размер составляет 306,5 руб., то по новым правилам будет 559,3 руб.Учитывая все грядущие изменения, в администрации города просчитали, что по итогам 2019 года общая сумма налога на имущество физических лиц по территории снизится в 1,5 раза, примерно до 81,6 млн руб. С учетом уровня собираемости налога, поступления в бюджет города по налогу на имущество физических лиц составят порядка 71,2 млн руб. То есть, бюджет по сравнению с нынешним годом недополучит около 35 миллионов рублей.Стоит также отметить, что в 2020 году ожидается переоценка кадастровой стоимости жилья в Норильске. И если случится так, что она увеличится, то, чтобы не допустить существенное увеличение размера налога для собственников квартир, ставку налога на местном уровне можно будет уменьшить. Об этом сегодня и договорились местные власти.