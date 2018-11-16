Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
16 ноября 2018, 13:58

С января 2019 года налог на имущество для норильчан уменьшится. Новые правила начисления налога и ставки обсудили сегодня депутаты горсовета


Сейчас налог на имущество физических лиц исчисляется исходя из инвентаризационной стоимости. И ставка налога зависит от этой стоимости.
До 300 000 рублей (включительно) - 0,1 процент;
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) - 0,11 процента;
Свыше 500 000 рублей - 0,31 процента.
Согласно нововведениям в налоговый кодекс, все субъекты Российской Федерации должны перейти к 01.01.2020 году на порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Причем, каждый субъект сам устанавливает срок этого переходя, но не позже, установленного законом. Большая часть краев и областей страны это уже сделало, Красноярский край перейдет на новый порядок с 01.01.2019.
Сегодня на заседании комиссии по бюджету и собственности депутаты рассмотрели применение новых правил на территории Норильска. Народных избранников интересовал вопрос, не станут ли норильчане платить больше.
Не станут, отметила начальник финансового управления администрации Норильска Инна Закирьяева. Ставку налога для квартир и гаражей, находящихся в собственности норильчан, предлагают установить в размере 0,3 процента. Несмотря на то, что в цифровом выражении это практически столько же, сколько действует и сейчас, размер налога для жителей города уменьшится. Во-первых, так сложилось, что инвентаризационная стоимость жилых квартир в Норильске выше, чем кадастровая. Во-вторых, при исчислении налога, будет учитываться кадастровая стоимость не всей квартиры, а за минусом 20 кв.м. Для приватизированных комнат (гостинок) площадь будет уменьшаться на 10 кв.м.
Так, если средний размер налога на квартиру стоимостью до 500 тысяч рублей при исчислении исходя из инвентаризационной стоимости составляет 528 рублей, то при переходе на новые правила – будет 467,9 рублей. Снижение составит 60,1 руб.
Для квартир дороже 500 тысяч, разница в сторону уменьшения будет практически в два раза. Если сейчас средний размер налога составляет 2073,2 руб., то по новым правилам будет 1036 руб. И чем дороже стоит квартира, тем больше будет уменьшение размера налога. Например, сейчас самый большой налог платит собственник одной из квартир в Оганере – 9 000 рублей, а за 2019 год он заплатит только одну тысячу.
Если увеличение размера налога все же произойдет, а это согласно расчетам, может касаться тех собственников, чьи квартиры стоят дешевле 300 тысяч, то увеличение суммы налога к уплате будет происходить поэтапно, в течение четырех лет, с применением понижающего коэффициента.
Кроме того, помимо льгот, предусмотренных федеральным законодательством, будут применяться и льготы, местного значения. :
- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе находящиеся под опекой или попечительством в приемных семьях, а также лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, - на весь период пребывания их (нахождения на полном государственном обеспечении) в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от форм собственности или состоящих на учете в КГКУ "Центр занятости населения города Норильска";
- многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей (усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных и опекаемых), не достигших восемнадцатилетнего возраста, проживающие совместно);
- инвалиды III группы;
- родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении;
- матери, имеющие несовершеннолетних детей, у которых в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце ребенка произведена на основании заявления матери, не состоящие в браке;
- отцы (матери), воспитывающие несовершеннолетнего ребенка без второго родителя (в случаях, когда мать либо отец ребенка умерли, признаны безвестно отсутствующими, лишены родительских прав), не состоящие в браке;
- несовершеннолетние дети, находящиеся на иждивении родителей, указанных в подпунктах 5, 6 настоящего пункта; несовершеннолетние дети из семей, где оба родителя - инвалиды или неработающие пенсионеры.
А вот налог на гаражи увеличится, причем, существенно. Если сейчас средний размер составляет 306,5 руб., то по новым правилам будет 559,3 руб.
Учитывая все грядущие изменения, в администрации города просчитали, что по итогам 2019 года общая сумма налога на имущество физических лиц по территории снизится в 1,5 раза, примерно до 81,6 млн руб. С учетом уровня собираемости налога, поступления в бюджет города по налогу на имущество физических лиц составят порядка 71,2 млн руб. То есть, бюджет по сравнению с нынешним годом недополучит около 35 миллионов рублей.
Стоит также отметить, что в 2020 году ожидается переоценка кадастровой стоимости жилья в Норильске. И если случится так, что она увеличится, то, чтобы не допустить существенное увеличение размера налога для собственников квартир, ставку налога на местном уровне можно будет уменьшить. Об этом сегодня и договорились местные власти.

Просмотров:153
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 16 ноября 2018 
17:21   С часу ночи 17 ноября в Норильске объявляется «Штормовое предупреждение» по сильному ветру 17:02   С минуты на минуту в столице Таймыра стартует фестиваль Большой Аргиш
16:57   Пассажиры задержанного рейса в Сочи вылетели из Норильска 16:14   Белую медведицу, спасенную на Диксоне, назвали Урсулой
16:10   На дороги Красноярского края выделили 46 млрд рублей 16:00   Энергии природы, традиций и человека сольются, чтобы в Норильск пришел праздник – Большой Аргиш
15:36   Стартовала регистрация на XII Международную олимпиаду в сфере информационных технологий 15:35   22 ноября в отделениях КЦСОН Центрального района Норильска пройдет День открытых дверей
15:31   Стартовал прием заявок на Международный конкурс «Живая классика» 2019 15:20   Минувшей ночью в Норильске горел расселённый дом, автомобиль и неблагополучная квартира
15:14   Жители Красноярского края смогут обменять мелочь на «универсиадные» монеты 14:08   В Норильске подвели итоги фестиваля культуры и спорта среди силовых и юридических ведомств. Он объединил около 400 участников
13:58   С января 2019 года налог на имущество для норильчан уменьшится. Новые правила начисления налога и ставки обсудили сегодня депутаты горсовета 13:55   Пассажиры рейса Норильск-Сочи застряли в аэропорту отправления на неопределенное время
13:46   К шести годам лишения свободы в колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков приговорен житель Норильска 13:40   На этих выходных МФК «Норильский никель» сыграет против одного из лидеров чемпионата
13:16   Норильского водителя, сбившего ребенка, лишили прав на один год. 13:06   СРОЧНО! Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок. Теперь субсидии будут предоставляться круглогодично.
10:31   Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню глухих, состоится в Норильске на следующей неделе. 10:28   В Норильске пройдет фестиваль команд Норильской лиги КВН, посвященный дню рождения Международного союза КВН.
10:00   Сегодня в Норильске установят чумы. К нам идет «Большой Аргиш». 09:52   В Норильске инвалидам и родителям детей с ограниченными возможностями здоровья выплатят по 1000 рублей к Международному дню инвалидов.
09:40   Медали Студенческих игр изготавливают из нового алюминиевого сплава и кристаллов Swarovski. Процесс производства одной медали занимает около четырех дней. 09:05   в Красноярском крае резко выросли зарплаты у работников культуры, организаторов досуга и развлечений.
09:00   В Красноярском крае погиб солдат срочной службы. 08:55   Первый заместитель главного следователя Красноярского края отстранен от должности.

 15 ноября 2018 
19:42   В Норильске из-за технической неисправности задержали вылет самолета. Компания NordStar приняла решение заменить воздушное судно. 17:56   В Норильске Госавтоинспекторы установили личность водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП.
17:35   «Земский» или «арктический»? Какая программа привлечения специалистов больше подходит Норильску, обсуждали депутаты горсовета. 16:11   В Норильске дорожные полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.
15:45   Норильчане могут принять эстафету у студентов художественной школы им. Андрея Поздеева. Ребята создали гравюры для участников зимней Универсиады-2019. 15:28   Норильск готовится к празднику рукоделия. Кроме норильских мастеров в нем примут участие и коломенские ремесленники.
15:09   «Норникель» принял участие в конференции «Кибербезопасность. Защита персональных данных». 15:02   В конце недели, по мнению синоптиков, погода в Норильске и на Таймыре будет умеренно морозной и маловетреной.
14:55   В Норильске будут судить 22-летнего местного жителя за кражу денег с банковской карты. 14:39   Программа этнофестиваля «Большой Аргиш» 16-18 ноября.
14:35   В норильский суд передано уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины за кражу компьютера. 14:29   «Не будите русского медведя». Сказку под таким названием показали норильчанам полицейские со сцены Городского центра культуры.
14:19   Новый формат. Водителям выдадут усовершенствованные ПТС и СТС. 13:18   Стартует завтра. «Большой Аргиш» представит семь фестивальных площадок, более 35 мероприятий и активностей.
12:54   В Норильске усилят борьбу с самовольными постройками. 11:56   «Норникель» выделит 830 млн рублей на переселение жителей северных районов края в 2019 году.
11:40   Реализация партийного проекта «Городская среда» в Норильске продолжится и в следующем году. 11:01   Андрей Клишас: «Металлические клетки и прозрачные кабины в залах суда должны остаться в прошлом».
10:57   В Норильске планируют увеличить «подъемные» для приезжих работников дефицитных специальностей. 10:50   В таймырском поселке Носок завершается строительство интерната на 250 мест. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца года.
09:45   В Кайеркане прошла встреча с художником, режиссером Мариной Акишиной в рамках проекта «Встречи с интересными людьми». 09:40   Федерация выделит краю деньги на строительство метро в 2019 году.
09:29   Появление в школах уроков полового просвещения поддерживают 60% россиян. 09:02   Почти 3400 водителей Норильска, игнорируюших правила применения ремней безопасности, попали в поле зрения госавтоинспекторов с начала года.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх