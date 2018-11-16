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16 ноября 2018, 14:08



В Норильске подвели итоги фестиваля культуры и спорта среди силовых и юридических ведомств. Он объединил около 400 участников

Около 400 участников в составе команд представили свои ведомства в спортивных состязаниях и творческих номинациях. В первый день силовики состязались в спорте, во второй демонстрировали свои вокально-хореографические таланты, а в заключительный соревновались в кулинарном мастерстве. Объединяющей темой для представления гастрономических творений, как и для творческих номеров стал спорт. По итогам всех спортивных состязаний и творческих конкурсов в общекомандном зачете команды 7-го отряда федеральной противопожарной службы и Отдела МВД России по городу Норильску заняли третье место. На втором месте – команда норильского городского суда, на первом – ОИК 30.

Просмотров:121 Мероприятие проводилось четвертый год подряд ГУФСИН России по Красноярскому краю. В нем участвовали сотрудники подразделений ГУФСИН, Отдела МВД России по Норильску, Таймырского линейного отдела МВД, МЧС, службы судебных приставов, прокуратуры, следственного комитета, городского суда и представители воинских частей норильского гарнизона. Фестиваль проходил на нескольких городских площадках с 12 по 15 ноября.Около 400 участников в составе команд представили свои ведомства в спортивных состязаниях и творческих номинациях. В первый день силовики состязались в спорте, во второй демонстрировали свои вокально-хореографические таланты, а в заключительный соревновались в кулинарном мастерстве. Объединяющей темой для представления гастрономических творений, как и для творческих номеров стал спорт.По итогам всех спортивных состязаний и творческих конкурсов в общекомандном зачете команды 7-го отряда федеральной противопожарной службы и Отдела МВД России по городу Норильску заняли третье место. На втором месте – команда норильского городского суда, на первом – ОИК 30.