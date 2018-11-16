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16 ноября 2018, 15:14



Жители Красноярского края смогут обменять мелочь на «универсиадные» монеты

При выполнении особых условий, таких как обмен определенного количества металлических рублей и копеек, банки будут выдавать на замену памятные монеты номиналом 10 рублей, выпуск которых посвящён 29-й Всемирной зимней универсиаде. Мероприятие приурочено к знаменательному рубежу – 100 дней до долгожданного спортивного праздника. Все условия акции, а также перечень офисов и дни приема необходимо уточнять в каждом конкретном банке. Поводом для акции стала тенденция снижения использования мелких монет при расчетах, когда мелочь не возвращается в оборот, а оседает в копилках и карманах граждан. «Красноярцы уже несколько раз участвовали в подобных акциях, меняли скопившуюся мелочь. По отзывам земляков мы понимаем, что это востребовано, удобно. Кроме того, возврат металлических денег в оборот снижает расходы на их воспроизводство. То есть процедура полезна и выгодна как для собственного кармана, так и для бюджета государства. Дополнительным стимулом акции 2018 года станут «универсиадные» монеты», – прокомментировал предстоящую акцию управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлёв. Монеты можно обменять: Восточно-Сибирский филиал ПАО «РОСБАНК» Филиал ПАО «Дальневосточный банк» филиал «Красноярский» Сибирский филиал ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк Красноярский краевой расчетный центр ООО Сибирский филиал ПАО КБ Восточный Красноярский филиал ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» Филиал «СДМ-Банк» (ПАО) в г. Красноярске Красноярский филиал НКО «ИНКАХРАН» (АО) ОО «Красноярский» филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск ОО «Красноярский» Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» ПАО

Просмотров:114 С 26 по 28 ноября 2018 года в Красноярском крае пройдет акция «Дни приема монеты». В этот период в офисах коммерческих банков, работающих в регионе, граждане смогут без комиссии обменять мелочь на банкноты и памятные монеты, сообщает НИА-Красноярск.При выполнении особых условий, таких как обмен определенного количества металлических рублей и копеек, банки будут выдавать на замену памятные монеты номиналом 10 рублей, выпуск которых посвящён 29-й Всемирной зимней универсиаде. Мероприятие приурочено к знаменательному рубежу – 100 дней до долгожданного спортивного праздника.Все условия акции, а также перечень офисов и дни приема необходимо уточнять в каждом конкретном банке.Поводом для акции стала тенденция снижения использования мелких монет при расчетах, когда мелочь не возвращается в оборот, а оседает в копилках и карманах граждан.«Красноярцы уже несколько раз участвовали в подобных акциях, меняли скопившуюся мелочь. По отзывам земляков мы понимаем, что это востребовано, удобно. Кроме того, возврат металлических денег в оборот снижает расходы на их воспроизводство. То есть процедура полезна и выгодна как для собственного кармана, так и для бюджета государства. Дополнительным стимулом акции 2018 года станут «универсиадные» монеты», – прокомментировал предстоящую акцию управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлёв.Монеты можно обменять: