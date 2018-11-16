Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 ноября 2018, 15:20



Минувшей ночью в Норильске горел расселённый дом, автомобиль и неблагополучная квартира

Во дворе Нансена, 16, пришлось тушить иномарку, которая стояла на электроподогреве двигателя. В моторном отсеке произошло короткое замыкание электропроводки. Автомобиль восстановлению не подлежит. После полуночи произошел пожар в квартире на первом этаже по Космонавтов, 27. Горели домашние вещи на площади 3 кв. м. Причиной возгорания стал окурок, по-видимому, брошенный на пол. Оба жильца квартиры были пьяный. От пожара не пострадали. Эта квартира горит не первый раз. Еще и двух месяцев не прошло с прошлого пожара, который также произошел из-за неосторожности при курении. Тогда хозяин квартир тушил сигарету о подоконник и загорелась штора.

Просмотров:130 На Комсомольскую, 20, пожарные выезжали на тушение мусора, который загорелся в результате неосторожного обращения с огнем.Во дворе Нансена, 16, пришлось тушить иномарку, которая стояла на электроподогреве двигателя. В моторном отсеке произошло короткое замыкание электропроводки. Автомобиль восстановлению не подлежит.После полуночи произошел пожар в квартире на первом этаже по Космонавтов, 27. Горели домашние вещи на площади 3 кв. м. Причиной возгорания стал окурок, по-видимому, брошенный на пол. Оба жильца квартиры были пьяный. От пожара не пострадали.Эта квартира горит не первый раз. Еще и двух месяцев не прошло с прошлого пожара, который также произошел из-за неосторожности при курении. Тогда хозяин квартир тушил сигарету о подоконник и загорелась штора.