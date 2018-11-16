Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 ноября 2018, 15:31



Стартовал прием заявок на Международный конкурс «Живая классика» 2019

Конкурс чтецов «Живая классика» — на сегодняшний день самый масштабный детский литературный проект в России. За восемь лет в нем приняли участие несколько миллионов подростков со всего мира. По условиям конкурса ученики 5-11 классов читают вслух отрывки из прозаических произведений. Те, кто успешно преодолевают отборы в классном, школьном, районном и региональном турах, получают путевку в МДЦ «Артек» и возможность выступить на Красной площади во время суперфинала. Стоит отметить, что в этом году «Живая классика» стала лауреатом премии проекта «Сноб» «Сделано в России». «Конкурсу восемь лет, – заметила на церемонии вручения премии президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – И сегодня он проходит в 80 странах. В Австралии, Аргентине, Америке дети читают прозу на русском языке. Тем не менее, этот конкурс, действительно, сделан в России. Поэтому для нас очень важна эта премия». Подать заявку на конкурс 2019 года можно на сайте проекта На сайте проекта любой ребенок может выбрать отрывок из прозаического произведения, выучить его и либо записать свое выступление на видео и отправить организаторам, либо принять участие в очном этапе конкурса.

Просмотров:101 Международному конкурсу «Живая классика» уже восемь лет. Его поддерживает компания «Норникель». В проект входят конкурс чтецов и «Всероссийская школьная летопись», а также Школа актерского мастерства ГИТИС в Норильске.Конкурс чтецов «Живая классика» — на сегодняшний день самый масштабный детский литературный проект в России. За восемь лет в нем приняли участие несколько миллионов подростков со всего мира. По условиям конкурса ученики 5-11 классов читают вслух отрывки из прозаических произведений. Те, кто успешно преодолевают отборы в классном, школьном, районном и региональном турах, получают путевку в МДЦ «Артек» и возможность выступить на Красной площади во время суперфинала.Стоит отметить, что в этом году «Живая классика» стала лауреатом премии проекта «Сноб» «Сделано в России».Подать заявку на конкурс 2019 года можно на сайте проекта https://youngreaders.ru. Регистрация участников продлится до 25 января.На сайте проекта любой ребенок может выбрать отрывок из прозаического произведения, выучить его и либо записать свое выступление на видео и отправить организаторам, либо принять участие в очном этапе конкурса.