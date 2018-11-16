Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 ноября 2018, 15:35



22 ноября в отделениях КЦСОН Центрального района Норильска пройдет День открытых дверей

Мероприятие носит информационно-досуговый характер. Посетители получат информацию о деятельности Комплексного центра, работе его структурных подразделений, о видах, сроках, тарифах, порядке и условиях предоставления социальных услуг, а также бесплатные консультации юриста, психолога, специалистов по социальной работе. В ходе мероприятия всем желающим представится возможность измерить артериальное давление, посетить мастер-класс по созданию новогодней дизайнерской елки, воспользоваться точкой буккроссинга (принести свою книгу и обменять ее на любую понравившуюся), а также складом б/у вещей (принести ненужную одежду для любого возраста, подобрать вещи для себя).

Просмотров:96 Отделения Комплексного центра социального обслуживания населения, расположенные по адресу: ул. Комсомольская, 49 «В», 3 этаж, приглашают всех желающих познакомиться с деятельностью учреждения 22 ноября с 14 до 17 часов.Мероприятие носит информационно-досуговый характер. Посетители получат информацию о деятельности Комплексного центра, работе его структурных подразделений, о видах, сроках, тарифах, порядке и условиях предоставления социальных услуг, а также бесплатные консультации юриста, психолога, специалистов по социальной работе. В ходе мероприятия всем желающим представится возможность измерить артериальное давление, посетить мастер-класс по созданию новогодней дизайнерской елки, воспользоваться точкой буккроссинга (принести свою книгу и обменять ее на любую понравившуюся), а также складом б/у вещей (принести ненужную одежду для любого возраста, подобрать вещи для себя).