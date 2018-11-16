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16 ноября 2018, 15:36

Стартовала регистрация на XII Международную олимпиаду в сфере информационных технологий


На сайте world-it-planet.org началась регистрация образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования для участия в XII Международной олимпиаде в сфере информационных технологий "IT-Планета 2018/19". Мероприятие уже 11-й год способствует поддержке активной и талантливой молодежи, а также повышению качества образования и подготовки специалистов в сфере информационных технологий, сообщается на официальном портале Красноярского края.
Участниками олимпиады могут стать студенты и молодые дипломированные специалисты в возрасте до 25 лет включительно, проживающие в любой стране мира. Участие в соревнованиях бесплатное, официальный язык – русский.
Соревнования этого учебного года пройдут в номинациях "Программирование", "Мобильные платформы", "Телеком", "Облачные вычисления и базы данных", "Свободное программное обеспечение и робототехника", "Цифровое творчество", "Неограниченные возможности", "Профили Олимпиады НТИ".
Конкурсы имеют практическую направленность, что позволяет участникам понять потребности работодателей, познакомиться с представителями крупнейших ИКТ-компаний и сделать первые шаги навстречу своей успешной карьере. Лучшие участники будут приглашены пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства от партнеров соревнований.
Олимпиада проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также является проектом, поддерживаемым АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) в направлении "Молодые профессионалы".
Регистрация учебных заведений продлится до 19 января 2019 года.
А с 1 декабря 2018 года до 20 марта 2019 года регистрацию смогут пройти участники – студенты и молодые дипломированные специалисты.
Соревнования пройдут в течение учебного года в несколько этапов. Международный финал состоится в июне 2019 года.

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