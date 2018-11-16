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16 ноября 2018, 16:00



Энергии природы, традиций и человека сольются, чтобы в Норильск пришел праздник – Большой Аргиш

Подробная программа мероприятий на иллюстрации.

Просмотров:112 Начиная с полудня в городе откроются площадки «Энергия природы» на Театральной площади, «Энергия традиций» на Комсомольской площади и «Энергия человека» в библиотечном дворике. Специальные программы подготовлены Норильским колледжем искусств, кинокомплексом «Родина» и Публичной библиотекой. Апогеем фестиваля станет мультимедийный спектакль с пиротехническим шоу, начало которого назначено на 19.00 на Октябрьской площади.Подробная программа мероприятий на иллюстрации.