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16 ноября 2018, 16:10



На дороги Красноярского края выделили 46 млрд рублей

Эти деньги пойдут на реализацию таких краевых подпрограмм, как «Дороги Красноярья», «Развитие транспортного комплекса», «Повышение безопасности движения», «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации». Власти планируют, что это позволит к 2030 году привести в соответствие нормативам 7 710 км региональных и межмуниципальных дорог, что составляет 55% от их общей протяженности. Помимо этого муниципалитетам будут выделены субсидии на содержание 17 058 км дорог и ремонт 803 км дорог. Более 824 млн рублей пойдет в 2019 году на субсидирование перевозок жителей края всеми видами транспорта. Также чиновники намерены продолжить внедрение транспортных карт, в результате чего 49% городов края перейдут на безналичную оплату проезда, информирует агентство «Newslab.ru» В планах властей и закупка новой техники. В частности, речь идет о двух новых речных пассажирских судах «М-ПР» (взамен старых теплоходов на рейсах до Дудинки) и 96 автобусах для Красноярска. Продолжится и развитие системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД — планируется ежегодно устанавливать по 25 новых камер. «Это одна из самых серьезных и финансово емких программ, — говорит председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов, — и мы просим правительство добавить около 200 млн рублей на содержание автодорог, потому что есть норматив, которого достичь никак не получается. Кроме того, надо вкладывать не только в содержание, но и в капитальный ремонт, чтобы не остаться без дорог в будущем».

Просмотров:84 На развитие транспортной системы Красноярского края в 2019-2021 годах потратят более 46 млрд рублей. Об этом на заседании профильного комитета регионального Законодательного Собрания рассказал министра транспорта края Константин Димитров.Эти деньги пойдут на реализацию таких краевых подпрограмм, как «Дороги Красноярья», «Развитие транспортного комплекса», «Повышение безопасности движения», «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации». Власти планируют, что это позволит к 2030 году привести в соответствие нормативам 7 710 км региональных и межмуниципальных дорог, что составляет 55% от их общей протяженности.Помимо этого муниципалитетам будут выделены субсидии на содержание 17 058 км дорог и ремонт 803 км дорог. Более 824 млн рублей пойдет в 2019 году на субсидирование перевозок жителей края всеми видами транспорта. Также чиновники намерены продолжить внедрение транспортных карт, в результате чего 49% городов края перейдут на безналичную оплату проезда, информирует агентство «Newslab.ru»В планах властей и закупка новой техники. В частности, речь идет о двух новых речных пассажирских судах «М-ПР» (взамен старых теплоходов на рейсах до Дудинки) и 96 автобусах для Красноярска. Продолжится и развитие системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД — планируется ежегодно устанавливать по 25 новых камер.«Это одна из самых серьезных и финансово емких программ, — говорит председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов, — и мы просим правительство добавить около 200 млн рублей на содержание автодорог, потому что есть норматив, которого достичь никак не получается. Кроме того, надо вкладывать не только в содержание, но и в капитальный ремонт, чтобы не остаться без дорог в будущем».