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16 ноября 2018, 16:14



Белую медведицу, спасенную на Диксоне, назвали Урсулой

Назвать так медведицу предложили ученики школы на Диксоне, именно здесь и спасли животное. «Пока шёл конкурс, имя также неоднократно предлагалось участниками. Красивое, звучное и одновременно нежное, теперь оно принадлежит нашей северной красавице», — рассказали в парке. Красноярцев познакомят с Урсулой 24 ноября. В этот день будут праздновать «День белого медведя», сообщает ИА «Newslab».

Просмотров:100 В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» выбрали имя для белой медведицы. Животное назвали Урсула. С латинского имя «Урсула» переводится как «медведица».Назвать так медведицу предложили ученики школы на Диксоне, именно здесь и спасли животное.«Пока шёл конкурс, имя также неоднократно предлагалось участниками. Красивое, звучное и одновременно нежное, теперь оно принадлежит нашей северной красавице», — рассказали в парке.Красноярцев познакомят с Урсулой 24 ноября. В этот день будут праздновать «День белого медведя», сообщает ИА «Newslab».