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16 ноября 2018, 16:57



Пассажиры задержанного рейса в Сочи вылетели из Норильска

«В 11:46 мск они вылетели резервным бортом. Самолет Boeing-737-800, из-за неисправности которого был отложен вылет, еще не починили», - сказала она. Вылета ожидали 123 пассажира, в том числе 33 ребенка. Boeing-737-800 авиакомпании «Нордстар», вылет которого из Норильска был отменен накануне из-за неисправности датчика состояния электроаппаратуры, сегодня вновь не смог покинуть Норильск, поскольку неисправность не была устранена. По предварительным данным, резервный борт, прилетевший, чтобы отправить пассажиров в Сочи, не привез требуемую деталь, говорится в сообщении. Напомним, накануне самолет Boeing-737-800 не смог вылететь в Екатеринбург и Ростов, пассажиров отправили резервным бортом с примерно 10-часовым опозданием. Также сообщалось, что по фактам задержек рейсов транспортная прокуратура проводит проверку.

Просмотров:102 Пассажиры рейса авиакомпании «Нордстар» Норильск - Сочи, задержанного из-за неисправности самолета, вылетели к месту назначения резервным бортом, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.«В 11:46 мск они вылетели резервным бортом. Самолет Boeing-737-800, из-за неисправности которого был отложен вылет, еще не починили», - сказала она.Вылета ожидали 123 пассажира, в том числе 33 ребенка.Boeing-737-800 авиакомпании «Нордстар», вылет которого из Норильска был отменен накануне из-за неисправности датчика состояния электроаппаратуры, сегодня вновь не смог покинуть Норильск, поскольку неисправность не была устранена. По предварительным данным, резервный борт, прилетевший, чтобы отправить пассажиров в Сочи, не привез требуемую деталь, говорится в сообщении.Напомним, накануне самолет Boeing-737-800 не смог вылететь в Екатеринбург и Ростов, пассажиров отправили резервным бортом с примерно 10-часовым опозданием.Также сообщалось, что по фактам задержек рейсов транспортная прокуратура проводит проверку.