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16 ноября 2018, 17:02



С минуты на минуту в столице Таймыра стартует фестиваль Большой Аргиш

К краеведческому музею подходят жители города и гости Дудинка, - сначала все увидят пиротехнические шоу на фоне Енисея, потом выступят танцоры иипевцы Крайнего севера. Следом в музее откроется уникальная выставка декоративно-прикладного творчества. Завтра с 12 часов пройдут мероприятия в Норильске: 7 часов и около 30 площадок будут работать до 19 часов; катание на оленьих упряжках начнется в 14.00.

Просмотров:101 В этом году он впервые проходит в Дудинке и Норильске одновременно, ранее дудинские коллективы и организации, в том числе этнические, представляющие коренное население таймырского полуострова, выступали в качестве партнеров фестиваля.К краеведческому музею подходят жители города и гости Дудинка, - сначала все увидят пиротехнические шоу на фоне Енисея, потом выступят танцоры иипевцы Крайнего севера. Следом в музее откроется уникальная выставка декоративно-прикладного творчества.Завтра с 12 часов пройдут мероприятия в Норильске: 7 часов и около 30 площадок будут работать до 19 часов; катание на оленьих упряжках начнется в 14.00.