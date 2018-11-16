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16 ноября 2018, 22:27



Выставка декоративно-прикладного искусства под названием "Таймыр. Гений места" открылась в Дудинке

Название выставки неслучайно, оно полностью совпадает с концепцией фестиваля Большой Аргиш, который открыла экспозиция в сердце Арктики. "Связь человека с местом его обитания загадочная, но очевидна. Ведает ею гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой",- писал об этом явлении Петр Вайль. Открыли выставку глава Таймыра Сергей Ткаченко, директор музея Ольга Корнеева, замглавы Норильска Наталья Коростелева и директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина.

Просмотров:101 На выставке представлены работы таймырцев, представителей всех пяти этносов, проживающих на нашей территории: долган, нганасан, ненцев, энцев и эвенков. Все работы наполнены эстетическим смыслом, неповторимым колоритом. Одежда, утварь, украшения, рукодельные сумки, нарты, работы из кожи и бисера, бивня и кости мамонта и других природных материалов тщательно подбирались в течение полугода, - в этом музею Дудинки помогали даже эксперты Строгановской академии.Название выставки неслучайно, оно полностью совпадает с концепцией фестиваля Большой Аргиш, который открыла экспозиция в сердце Арктики."Связь человека с местом его обитания загадочная, но очевидна. Ведает ею гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой",- писал об этом явлении Петр Вайль.Открыли выставку глава Таймыра Сергей Ткаченко, директор музея Ольга Корнеева, замглавы Норильска Наталья Коростелева и директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина.