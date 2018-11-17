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17 ноября 2018, 17:13



"Большой Аргиш" сегодня весь день - на улицах Норильска



Просмотров:95 В семи чумах на трех площадях представители пяти этносов Крайнего севера потчуют норильчан национальной едой, отогревают чаем. Чтобы попасть в чум, надо отстоять небольшую очередь, зато потом, под пологом шкур, сидя у трескучей печки, ни в коем случае не будешь жалеть о том, что пришел в мороз на этнофестиваль.