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17 ноября 2018, 17:14

Национальный колорит севера и настроение праздника чувствуется во всем Норильске


В концертно-театральном зале колледжа искусств, где сейчас начинается представление "Таймыр - мой дом родной", и в библиотеке, где идут слушания юных чтецов и поет ненка с Ямала Надежда Сиротэтто.
Дух тундры по всему Ленинскому проспекту: над музеем, у театра и внутри, где проходит премьера экспериментальной постановки. Гудит, поет и танцует Комсомольская площадь, ведь в гости к Норильску приехали несколько потрясающих ансамблей долганских и нганасанских исполнителей.

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 15 ноября 2018 
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