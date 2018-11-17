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17 ноября 2018, 17:16



С 14 часов у кинотеатра Родина детей катают олени. Завершающий аккорд праздника наступит менее чем через час

Праздник завершится через час с небольшим - фееричным пиротехническим шоу на Октябрьской площади, с видом на озеро Долгое.

Просмотров:83 Кстати, катание на оленьих упряжках четко контролирует Павел Ятнэ, кочующий оленевод из древнего ненецкого рода. Сюда он прибыл с женой Эльвирой и сыном Володей. Оплата за одно катание по кругу чисто символическая - 100 рублей с человека.Праздник завершится через час с небольшим - фееричным пиротехническим шоу на Октябрьской площади, с видом на озеро Долгое.