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17 ноября 2018, 17:16

С 14 часов у кинотеатра Родина детей катают олени. Завершающий аккорд праздника наступит менее чем через час


Кстати, катание на оленьих упряжках четко контролирует Павел Ятнэ, кочующий оленевод из древнего ненецкого рода. Сюда он прибыл с женой Эльвирой и сыном Володей. Оплата за одно катание по кругу чисто символическая - 100 рублей с человека.
Праздник завершится через час с небольшим - фееричным пиротехническим шоу на Октябрьской площади, с видом на озеро Долгое.

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    Список новостей

 17 ноября 2018 
17:16   С 14 часов у кинотеатра Родина детей катают олени. Завершающий аккорд праздника наступит менее чем через час 17:14   Национальный колорит севера и настроение праздника чувствуется во всем Норильске
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 16 ноября 2018 
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17:02   С минуты на минуту в столице Таймыра стартует фестиваль Большой Аргиш 16:57   Пассажиры задержанного рейса в Сочи вылетели из Норильска
16:14   Белую медведицу, спасенную на Диксоне, назвали Урсулой 16:10   На дороги Красноярского края выделили 46 млрд рублей
16:00   Энергии природы, традиций и человека сольются, чтобы в Норильск пришел праздник – Большой Аргиш 15:36   Стартовала регистрация на XII Международную олимпиаду в сфере информационных технологий
15:35   22 ноября в отделениях КЦСОН Центрального района Норильска пройдет День открытых дверей 15:31   Стартовал прием заявок на Международный конкурс «Живая классика» 2019
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13:06   СРОЧНО! Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок. Теперь субсидии будут предоставляться круглогодично. 10:31   Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню глухих, состоится в Норильске на следующей неделе.
10:28   В Норильске пройдет фестиваль команд Норильской лиги КВН, посвященный дню рождения Международного союза КВН. 10:00   Сегодня в Норильске установят чумы. К нам идет «Большой Аргиш».
09:52   В Норильске инвалидам и родителям детей с ограниченными возможностями здоровья выплатят по 1000 рублей к Международному дню инвалидов. 09:40   Медали Студенческих игр изготавливают из нового алюминиевого сплава и кристаллов Swarovski. Процесс производства одной медали занимает около четырех дней.
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 15 ноября 2018 
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17:35   «Земский» или «арктический»? Какая программа привлечения специалистов больше подходит Норильску, обсуждали депутаты горсовета. 16:11   В Норильске дорожные полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.
15:45   Норильчане могут принять эстафету у студентов художественной школы им. Андрея Поздеева. Ребята создали гравюры для участников зимней Универсиады-2019. 15:28   Норильск готовится к празднику рукоделия. Кроме норильских мастеров в нем примут участие и коломенские ремесленники.
15:09   «Норникель» принял участие в конференции «Кибербезопасность. Защита персональных данных». 15:02   В конце недели, по мнению синоптиков, погода в Норильске и на Таймыре будет умеренно морозной и маловетреной.
14:55   В Норильске будут судить 22-летнего местного жителя за кражу денег с банковской карты. 14:39   Программа этнофестиваля «Большой Аргиш» 16-18 ноября.
14:35   В норильский суд передано уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины за кражу компьютера. 14:29   «Не будите русского медведя». Сказку под таким названием показали норильчанам полицейские со сцены Городского центра культуры.
14:19   Новый формат. Водителям выдадут усовершенствованные ПТС и СТС. 13:18   Стартует завтра. «Большой Аргиш» представит семь фестивальных площадок, более 35 мероприятий и активностей.
12:54   В Норильске усилят борьбу с самовольными постройками. 11:56   «Норникель» выделит 830 млн рублей на переселение жителей северных районов края в 2019 году.
11:40   Реализация партийного проекта «Городская среда» в Норильске продолжится и в следующем году. 11:01   Андрей Клишас: «Металлические клетки и прозрачные кабины в залах суда должны остаться в прошлом».
10:57   В Норильске планируют увеличить «подъемные» для приезжих работников дефицитных специальностей. 10:50   В таймырском поселке Носок завершается строительство интерната на 250 мест. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца года.




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