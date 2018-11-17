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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:34 Шоу должно продолжиться! Организаторы не теряют надежды на завершение праздника в Норильске завтра
19:05 Разыгравшаяся в Норильске метель помешала завершить праздник запланированным шоу
17:16 С 14 часов у кинотеатра Родина детей катают олени. Завершающий аккорд праздника наступит менее чем через час
17:14 Национальный колорит севера и настроение праздника чувствуется во всем Норильске
17:13 "Большой Аргиш" сегодня весь день - на улицах Норильска
22:27 Выставка декоративно-прикладного искусства под названием "Таймыр. Гений места" открылась в Дудинке
17:21 С часу ночи 17 ноября в Норильске объявляется «Штормовое предупреждение» по сильному ветру
17:02 С минуты на минуту в столице Таймыра стартует фестиваль Большой Аргиш
16:57 Пассажиры задержанного рейса в Сочи вылетели из Норильска
16:14 Белую медведицу, спасенную на Диксоне, назвали Урсулой
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