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17 ноября 2018, 19:05



Разыгравшаяся в Норильске метель помешала завершить праздник запланированным шоу

Внесла небольшие коррективы погода и в планы гостей праздника, приехавшим из Дудинки. В Норильск приехали 108 таймырцев. Это артисты, чумработники, которые развернули в городе семь чумов и весь день потчевали норильчан северными деликатесами; а также Павел Янтэ с семьей, которые обеспечивали катание на оленьих упряжках. В город гости приехали на двух автобусах. Однако из-за ухудшения погоды в 15 часов закрыли дорогу Норильск - Алыкель-Дудинка для легкового транспорта. И назад домой их могут отправить спецтранспортом. Организаторы праздника позаботились и об этом. Несколько высоко проходимых вахтовок ожидают сейчас чумработников, которые разбирают чумы и собирают снаряжение. В Норильске тем временем сохраняется штормовое предупреждение, объявленное сегодня с часу ночи. По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью и завтра днем ожидается низовая метель, ветер будет дуть с силой от 7-12 до 13-18 в городе и 20-25 м/сек в горных районах. Температура воздуха составит ночью 18-23 градуса, днем - 13 - 18 градусов мороза.

Просмотров:165 Кульминацией праздничной программы "Большого Аргиша" должно было стать фееричное пиротехническое шоу на Октябрьской площади. Организаторы позаботились, чтобы журналисты, в том числе приехавшие из других городов России, смогли выбрать подходящую точку для съемки шоу с видом на озеро Долгое. Однако шоу не суждено было состояться. Отменили его из-за резкого ухудшения погоды.Внесла небольшие коррективы погода и в планы гостей праздника, приехавшим из Дудинки. В Норильск приехали 108 таймырцев. Это артисты, чумработники, которые развернули в городесемь чумов и весь день потчевали норильчан северными деликатесами; а также Павел Янтэ с семьей, которые обеспечивали катание на оленьих упряжках. В город гости приехали на двух автобусах. Однако из-за ухудшения погоды в 15 часов закрыли дорогу Норильск - Алыкель-Дудинка для легкового транспорта. И назад домой их могут отправить спецтранспортом. Организаторы праздника позаботились и об этом. Несколько высоко проходимых вахтовок ожидают сейчас чумработников, которые разбирают чумы и собирают снаряжение.В Норильске тем временем сохраняется штормовое предупреждение, объявленное сегодня с часу ночи.По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью и завтра днем ожидается низовая метель, ветер будет дуть с силой от 7-12 до 13-18 в городе и 20-25 м/сек в горных районах. Температура воздуха составит ночью 18-23 градуса, днем - 13 - 18 градусов мороза.