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17 ноября 2018, 19:34



Шоу должно продолжиться! Организаторы не теряют надежды на завершение праздника в Норильске завтра



Просмотров:166 «Финальное пиротехническое шоу «Большого Аргиша» на Октябрьской площади отменено по погодным условиям, - сообщают организаторы праздника - однако мы не теряем надежду, ведь впереди ещё один выходной. Завтра погода может улучшиться и тогда фейерверк прогремит в небе над Норильском. Следите за новостями».