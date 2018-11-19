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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:30 В Норильском музее боевой славы Союза ветеранов Афганской войны появилась интерактивная выставка.
18:23 По факту гибели Алексея Клешко возбуждено уголовное дело.
17:34 В Таймырском краеведческом музее в рамках V Региональных Рождественских образовательных чтений прошли встречи в двух секциях - «История и краеведение» и «Миссионерское служение Русской Православной Церкви».
17:17 С 1 января пособие по беременности превысит 300 тысяч рублей.
16:30 Университет «Активное долголетие» активно развивается в Норильске.
16:10 Команда Норильской лиги КВН «Пепперони» попала в список лучших школьных команд Красноярского края.
16:04 В Норильске выявили сильнейших тхэквондистов.
16:02 Норильская «Шкода» возвращается домой с танцевального конкурса DANCE SPACE победителем.
15:53 Цифровое вещание. Планы на отсрочку.
15:09 Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет до нового пенсионного возраста.
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