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19 ноября 2018, 13:02



Руководителей поселков отстранили от участия в праздновании Дня Таймыра.

Сергей Александрович подчеркнул, что прошедшая в сентябре избирательная кампания в Дудинский городской Совет депутатов, где большинство голосов набрал «кандидат «против всех», стала своего рода индикатором настроения населения, и это большой сигнал для органов власти. «Дата повторных выборов депутатов в горсовет совпала с периодом празднования Дня Таймыра, и если глава Дудинки Юрий Гурин принял решение оставить руководителей поселков на местах, не подключая их к торжественным мероприятиям в районном центре, то я полностью его в этом поддерживаю», - сказал Сергей Ткаченко. Он также отметил, что первостепенная задача муниципалитета сегодня – понять проблемы населения, выявить слабые места в своей работе, сделать правильные выводы и незамедлительно принять решения. «Праздновать будем тогда, когда у нас не будет никаких опасений за благосостояние наших людей», - подчеркнул глава Таймыра.

Просмотров:206 Глава Таймыра Сергей Ткаченко в ходе рабочей планерки призвал руководителей территориальных отделов в поселках муниципального района активнее работать с населением на местах и оперативно решать поставленные перед ними задачи, сообщает пресс-служба администрации Таймырского муниципального района.Сергей Александрович подчеркнул, что прошедшая в сентябре избирательная кампания в Дудинский городской Совет депутатов, где большинство голосов набрал «кандидат «против всех», стала своего рода индикатором настроения населения, и это большой сигнал для органов власти.Он также отметил, что первостепенная задача муниципалитета сегодня – понять проблемы населения, выявить слабые места в своей работе, сделать правильные выводы и незамедлительно принять решения.