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19 ноября 2018, 13:10



Кто сколько получает? По данным Красноярскстата, заработная плата в Красноярском крае увеличилась.

Сотрудники Красноярскстата сравнили среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников в Красноярском крае за январь-сентябрь 2018 года и такой же период предыдущего года. И вот к каким выводам они пришли. Больше всего зарплата выросла у сотрудников культуры и спорта - на 38,8% и составляет сегодня 40 836,1 рубля. Зарплата медиков увеличилась на 30,5% - получают они в среднем 37 968,7 рубля, столько же, сколько и предоставляющие соцуслуги. Заработная плата педагогов поднялась на 11,6% и стала 32 472,3 рублей. Больше всего в крае зарабатывают занятые в добыче полезных ископаемых: среднемесячная зарплата шахтеров, нефтяников и газовиков - 100 811,2 рубля. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года их зарплата выросла на 5,9%. А вот занятые в обрабатывающем производстве получают почти в два раза меньше - 51 918,8 рубля, при этом их зарплата стала больше на 5,4%. Кстати, по уровню заработной платы в крае они стоят на третьем месте. На втором же месте - занимающиеся финансовой и страховой деятельностью: 53 072,5 рубля, прирост составил 5,9%. Деятельность профессиональная, научная и техническая приносит сегодня 51 883,4 рубля в месяц, что на 9,1% больше, чем в 2017-м. Доход сотрудников предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром, кондиционирующих воздух - 51 730,4 рубля, их зарплата выросла на 5,5%. Работа в области транспортировки и хранении грузов приносит 51 493,7 рубля, прирост составил 7,0%. Специалисты, занятые в области информации и связи, получают 49 829, 4 рублей (зарплата увеличилась на 4,6%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 47 635,1 рубля (8,5%); государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - 47 910,3 (3,0%); строительство - 43 769,3 (3,7%); деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 28 097, 4 (6,1%); торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 25 745,5 (6,3). Самая маленькая заработная плата в крае у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания - хоть она и увеличилась на 6,6%, при этом меньше средней зарплаты по краю почти в два раза - 23 454,6 рубля. Не повезло и риелторам - их зарплата вообще снижается. Сегодня занятые в деятельности по операциям с недвижимым имуществом получают 30 212,6 рубля, что на 5,3% меньше, чем в прошлом году.

Просмотров:212 Так, среднемесячная зарплата в крае равна 43 718 рублей, и по сравнению с прошлым годом она выросла на 8,9%.Сотрудники Красноярскстата сравнили среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников в Красноярском крае за январь-сентябрь 2018 года и такой же период предыдущего года. И вот к каким выводам они пришли.Больше всего зарплата выросла у сотрудников культуры и спорта - на 38,8% и составляет сегодня 40 836,1 рубля. Зарплата медиков увеличилась на 30,5% - получают они в среднем 37 968,7 рубля, столько же, сколько и предоставляющие соцуслуги. Заработная плата педагогов поднялась на 11,6% и стала 32 472,3 рублей.Больше всего в крае зарабатывают занятые в добыче полезных ископаемых: среднемесячная зарплата шахтеров, нефтяников и газовиков - 100 811,2 рубля. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года их зарплата выросла на 5,9%. А вот занятые в обрабатывающем производстве получают почти в два раза меньше - 51 918,8 рубля, при этом их зарплата стала больше на 5,4%. Кстати, по уровню заработной платы в крае они стоят на третьем месте. На втором же месте - занимающиеся финансовой и страховой деятельностью: 53 072,5 рубля, прирост составил 5,9%.Деятельность профессиональная, научная и техническая приносит сегодня 51 883,4 рубля в месяц, что на 9,1% больше, чем в 2017-м. Доход сотрудников предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром, кондиционирующих воздух - 51 730,4 рубля, их зарплата выросла на 5,5%. Работа в области транспортировки и хранении грузов приносит 51 493,7 рубля, прирост составил 7,0%.Специалисты, занятые в области информации и связи, получают 49 829, 4 рублей (зарплата увеличилась на 4,6%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 47 635,1 рубля (8,5%); государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - 47 910,3 (3,0%); строительство - 43 769,3 (3,7%); деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 28 097, 4 (6,1%); торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 25 745,5 (6,3).Самая маленькая заработная плата в крае у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания - хоть она и увеличилась на 6,6%, при этом меньше средней зарплаты по краю почти в два раза - 23 454,6 рубля. Не повезло и риелторам - их зарплата вообще снижается. Сегодня занятые в деятельности по операциям с недвижимым имуществом получают 30 212,6 рубля, что на 5,3% меньше, чем в прошлом году.