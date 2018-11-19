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19 ноября 2018, 13:15



Алексей Клешко оставил несколько предсмертных записок.

Примерно в половине седьмого утра во дворе жилого дома по адресу: Декабристов, 1г, было обнаружено тело первого заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко с признаками падения с высоты. По данным ведомства, потерпевший выпал с балкона лестничного марша, расположенного на двенадцатом этаже. В пресс-службе СК рассказали, что в рабочем кабинете депутата, а также в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи опрашивают соседей, консьержей.

Просмотров:272 Следственный комитет РФ по краю раскрыл некоторые подробности произошедшего сегодня утром, сообщает НИА-Красноярск.Примерно в половине седьмого утра во дворе жилого дома по адресу: Декабристов, 1г, было обнаружено тело первого заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко с признаками падения с высоты.По данным ведомства, потерпевший выпал с балкона лестничного марша, расположенного на двенадцатом этаже. В пресс-службе СК рассказали, что в рабочем кабинете депутата, а также в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок.Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи опрашивают соседей, консьержей.