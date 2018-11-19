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19 ноября 2018, 13:21



В Москве прошла презентация наградных медалей XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

В начале пресс-конференции Максим Уразов отметил, что до зимней Универсиады-2019 остается чуть более ста дней: «Подготовка к Студенческим играм в Красноярске находится на финишной прямой, и мы рады, что у нас есть такие партнеры, как компания РУСАЛ. Сегодня мы презентуем медали, которые спортсмены со всего мира увезут домой. И я горд, что такого качества и такой красоты медалей еще не было ни у одного оргкомитета. Особенностью их дизайна стало сочетание металла и кристалла Swarovski, который находится в центре каждой награды. Мы ожидаем спортсменов более чем из 50 стран, и победители заберут с собой частичку сердца, добра и дружелюбия сибиряков». Для производства медалей Студенческих игр в Красноярске РУСАЛом был использован новый алюминиевый сплав, используемый в авиакосмической отрасли и судостроении. Его уникальность заключается в добавлении скандия – редкоземельного элемента, который обеспечит максимальную защиту изделий от повреждений. «Мы признательны за оказанное доверие, – подчеркнула Вера Курочкина. – Конечно, для реализации такого проекта нужна смелость, как и для победы в любых соревнованиях. Впервые в истории международных игр были изготовлены медали, которые сочетают в себе не только уникальные экологичные технологии РУСАЛа, но и являются редким произведением ювелирного искусства. И нам очень хочется, чтобы красноярский алюминий оставил добрый незабываемый след в сердцах обладателей медалей вместе с теплыми эмоциями, которые останутся с ними от Сибири и красот Красноярска». Отметим, что на изготовление медалей зимней Универсиады-2019 уйдет около тонны алюминиевого сплава. Вес наград варьируется от 247 до 250 грамм, а кристаллы производятся по запатентованной технологии, которая гарантирует их долговременную яркость и блеск граней. Процесс производства одной медали занимает около четырех рабочих дней. «Студенческие игры для молодых звезд спорта – это важное испытание и бесценный опыт, – рассказала Светлана Хоркина. – И получение первой международной медали навсегда запомнится. Я сама хотела бы иметь такую красивую медаль, и я очень горжусь, что она российская. Любые соревнования оставляют после себя незабываемые эмоции, и медали являются их частью. Для каждого спортсмена награда остается навсегда как символ его достижений и его побед. Возможно, для наших детей эти медали станут мотивацией связать свою жизнь со спортом, чтобы потом выигрывать награды такой же красоты».

Просмотров:182 В мероприятии приняли участие руководитель дирекции Универсиады Максим Уразов, заместитель генерального директора ОК РУСАЛ Вера Курочкина и посол зимней Универсиады-2019, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина, сообщает ТАСС.В начале пресс-конференции Максим Уразов отметил, что до зимней Универсиады-2019 остается чуть более ста дней:Для производства медалей Студенческих игр в Красноярске РУСАЛом был использован новый алюминиевый сплав, используемый в авиакосмической отрасли и судостроении. Его уникальность заключается в добавлении скандия – редкоземельного элемента, который обеспечит максимальную защиту изделий от повреждений.Отметим, что на изготовление медалей зимней Универсиады-2019 уйдет около тонны алюминиевого сплава. Вес наград варьируется от 247 до 250 грамм, а кристаллы производятся по запатентованной технологии, которая гарантирует их долговременную яркость и блеск граней. Процесс производства одной медали занимает около четырех рабочих дней.