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19 ноября 2018, 13:27



Красноярские хирурги федерального кардиоцентра выполнили сложные операции по сохранению клапанов сердца детям.

Двухстворчатый аортальный клапан, по статистике, встречается у 1-2% людей в популяции и достаточно часто становится причиной стеноза, т. е. сужения отверстия, что приводит к развитию сердечной недостаточности. Полностью восстановить функцию двухстворчатого аортального клапана очень сложно, эта операция требует от хирурга пространственного, творческого и математического мышления. Данные вмешательства относятся к высшей категории сложности, потому как сохранить собственный клапан сердца не всегда удается. Хирургу приходится заменять клапан протезом, что влечет за собой ряд ограничений для дальнейшей жизни пациента – необходимость повторных операций и пожизненный прием препаратов для разжижения крови. «Две операции детям 14 и 15 лет проведены совместно с хирургом взрослого отделения Видади Эфендиевым, – рассказывает заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов. – Мы смогли не только сделать большую реконструкцию одной или сразу всех створок, но и оценить результат еще до восстановления сердечной деятельности. Я уверен, что благодаря совместному сотрудничеству нам удастся в большем количестве случаев сохранить функцию собственного клапана у маленьких пациентов». С начала этого года в детском отделении 8 пациентам выполнялось вмешательство на аортальном клапане, у большинства детей удалось выполнить реконструкцию и полностью восстановить функцию своего клапана.

Просмотров:188 Впервые сложные реконструктивные операции детям 14 и 15 лет провели совместно детские и взрослые хирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. В обоих случаях удалось полностью восстановить функцию собственного аортального клапана и обойтись без протезирования, сообщили на официальном портале Красноярского края.Двухстворчатый аортальный клапан, по статистике, встречается у 1-2% людей в популяции и достаточно часто становится причиной стеноза, т. е. сужения отверстия, что приводит к развитию сердечной недостаточности. Полностью восстановить функцию двухстворчатого аортального клапана очень сложно, эта операция требует от хирурга пространственного, творческого и математического мышления. Данные вмешательства относятся к высшей категории сложности, потому как сохранить собственный клапан сердца не всегда удается. Хирургу приходится заменять клапан протезом, что влечет за собой ряд ограничений для дальнейшей жизни пациента – необходимость повторных операций и пожизненный прием препаратов для разжижения крови.«Две операции детям 14 и 15 лет проведены совместно с хирургом взрослого отделения Видади Эфендиевым, – рассказывает заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов. – Мы смогли не только сделать большую реконструкцию одной или сразу всех створок, но и оценить результат еще до восстановления сердечной деятельности. Я уверен, что благодаря совместному сотрудничеству нам удастся в большем количестве случаев сохранить функцию собственного клапана у маленьких пациентов».С начала этого года в детском отделении 8 пациентам выполнялось вмешательство на аортальном клапане, у большинства детей удалось выполнить реконструкцию и полностью восстановить функцию своего клапана.