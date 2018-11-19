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19 ноября 2018, 13:30



В Финляндии Таймырский колледж и Лапландский университет прикладных наук заключили меморандум о сотрудничестве.

В договоре прописаны области сотрудничества между учреждениями для поддержки и доступа к высшему образованию в арктических регионах России и Скандинавии, в частности, на Таймыре и саамских районах Норвегии и Финляндии. Таймырский колледж с июня 2018 года реализует разработанный совместно с профессиональными образовательными учреждениями Финляндии, Норвегии, Канады и США (Аляска) международный проект «Образование коренных народов Арктики – международный бакалавриат» по профессии оленевод-механизатор. Этот проект направлен на освоение инновационных производственных технологий в соответствии с международными стандартами и получение дополнительных компетенций в области предпринимательства, английского языка и медиаресурсов. По договоренностям, обучение будет проходить в очной и дистанционных формах. В дистанционном обучении будут принимать участие студенты из Финляндии, Норвегии, России, а также Канады и США (Аляска). Языки, используемые в обучении, - саамский, финский, норвежский, русский и английский. Задачей такого сотрудничества является создание и развитие модели обучения для арктических народов, которая даёт подготовку к бакалавриату в каждой стране. В рамках проекта запланировано проведение летней кочевой школы в Тухардской тундре (Красноярский край), где в течение месяца студенты Таймырского колледжа на практике будут учиться работать с камерой, светом, звуком, снимать мини-фильмы о жизни коренных малочисленных народов. Предполагается, что работы ребят будут представлены на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Каутокейно (Норвегия) в январе 2019 года. В проекте «Образование коренных народов Арктики – международный бакалавриат» будут созданы предпосылки для повышения рентабельности традиционных промыслов и развития новых источников дохода с помощью туризма. Обучение медиа будет адаптировано таким образом, чтобы молодежь из числа коренных народов сама имела возможность рассказать об Арктике, и тем самым повысить уровень знания и понимания жизни и условий арктического региона. В программах обучения традиционным видам хозяйствования будут оптимальным способом использованы лучшие практики каждого из шести учебных заведений так, чтобы студенты имели возможность обучения не только в родном учебном заведении, но и пройти курсы дисциплин в партнёрских учебных заведениях. В период проекта будет происходить укрепление сети арктического образования и создание устойчивого сотрудничества между учебными заведениями разных стран. Образование должно быть доступным на самом низовом уровне для традиционных сообществ коренных народов.

Просмотров:190 Документ был подписан в рамках реализации международной программы «Поколение Арктики 2030».В договоре прописаны области сотрудничества между учреждениями для поддержки и доступа к высшему образованию в арктических регионах России и Скандинавии, в частности, на Таймыре и саамских районах Норвегии и Финляндии.Таймырский колледж с июня 2018 года реализует разработанный совместно с профессиональными образовательными учреждениями Финляндии, Норвегии, Канады и США (Аляска) международный проект «Образование коренных народов Арктики – международный бакалавриат» по профессии оленевод-механизатор. Этот проект направлен на освоение инновационных производственных технологий в соответствии с международными стандартами и получение дополнительных компетенций в области предпринимательства, английского языка и медиаресурсов.По договоренностям, обучение будет проходить в очной и дистанционных формах. В дистанционном обучении будут принимать участие студенты из Финляндии, Норвегии, России, а также Канады и США (Аляска). Языки, используемые в обучении, - саамский, финский, норвежский, русский и английский.Задачей такого сотрудничества является создание и развитие модели обучения для арктических народов, которая даёт подготовку к бакалавриату в каждой стране.В рамках проекта запланировано проведение летней кочевой школы в Тухардской тундре (Красноярский край), где в течение месяца студенты Таймырского колледжа на практике будут учиться работать с камерой, светом, звуком, снимать мини-фильмы о жизни коренных малочисленных народов. Предполагается, что работы ребят будут представлены на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Каутокейно (Норвегия) в январе 2019 года.В проекте «Образование коренных народов Арктики – международный бакалавриат» будут созданы предпосылки для повышения рентабельности традиционных промыслов и развития новых источников дохода с помощью туризма. Обучение медиа будет адаптировано таким образом, чтобы молодежь из числа коренных народов сама имела возможность рассказать об Арктике, и тем самым повысить уровень знания и понимания жизни и условий арктического региона.В программах обучения традиционным видам хозяйствования будут оптимальным способом использованы лучшие практики каждого из шести учебных заведений так, чтобы студенты имели возможность обучения не только в родном учебном заведении, но и пройти курсы дисциплин в партнёрских учебных заведениях. В период проекта будет происходить укрепление сети арктического образования и создание устойчивого сотрудничества между учебными заведениями разных стран. Образование должно быть доступным на самом низовом уровне для традиционных сообществ коренных народов.