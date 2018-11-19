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19 ноября 2018, 14:05

В Красноярском крае 16 организаций задолжали своим работникам заработную плату. Причина невыплат - отсутствие средств.


На начало ноября 2018 года по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства) Красноярскстату, суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Красноярском крае составила 92,66 млн рублей и за месяц увеличилась на 4,64 млн рублей (на 5,27%).
Общая численность работников, которым задолжали заработную плату, за месяц увеличилась на 19,73% (на 347 человек) и составила 2106 человек.
Напомним, в Норильске предприятие-должник - ООО «Норд-Даймонд». Большинство работников предприятия частично не получили заработную плату за май-июль 2018 года. Некоторым работникам организации заработная плата за апрель и за май 2018 года не выплачивалась вовсе. Благодаря вмешательству прокуратуры в сентябре работники начали получать задолженную заработную плату.

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 16 ноября 2018 
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