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19 ноября 2018, 14:05



В Красноярском крае 16 организаций задолжали своим работникам заработную плату. Причина невыплат - отсутствие средств.

Общая численность работников, которым задолжали заработную плату, за месяц увеличилась на 19,73% (на 347 человек) и составила 2106 человек. Напомним, в Норильске предприятие-должник - ООО «Норд-Даймонд». Большинство работников предприятия частично не получили заработную плату за май-июль 2018 года. Некоторым работникам организации заработная плата за апрель и за май 2018 года не выплачивалась вовсе. Благодаря вмешательству прокуратуры в сентябре работники начали получать задолженную заработную плату.

Просмотров:198 На начало ноября 2018 года по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства) Красноярскстату, суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Красноярском крае составила 92,66 млн рублей и за месяц увеличилась на 4,64 млн рублей (на 5,27%).Общая численность работников, которым задолжали заработную плату, за месяц увеличилась на 19,73% (на 347 человек) и составила 2106 человек.Напомним, в Норильске предприятие-должник - ООО «Норд-Даймонд». Большинство работников предприятия частично не получили заработную плату за май-июль 2018 года. Некоторым работникам организации заработная плата за апрель и за май 2018 года не выплачивалась вовсе. Благодаря вмешательству прокуратуры в сентябре работники начали получать задолженную заработную плату.