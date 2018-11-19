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19 ноября 2018, 14:09



В правительстве Красноярского края обсудили предварительные итоги пробной переписи населения.

В интернет-переписи приняли участие 460 тысяч россиян, которые переписали 1,2 миллиона человек (0,8 процента населения страны). В Красноярском крае этим способом воспользовались 32,3 тысячи человек (1,12 процента от общей численности жителей региона), что превышает среднее значение по уровню охвата населения переписью в целом по стране и Сибирскому федеральному округу (0,8 процента). Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин отметил особую значимость пробной и важность предстоящей переписи населения 2020 года: «Итоги переписи ложатся в основу большого количества программных документов. Численность населения и его социально-демографические характеристики являются бюджетообразующими показателями, которые используются при разработке национальных проектов и социальных программ регионов». По результатам прошедшей пробной переписи населения будут предложены пути оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения 2020 года с учетом применения современных технологий.

Просмотров:181 С 1 по 31 октября прошла самая масштабная и необычная перепись населения в истории отечественной статистики. Главным нововведением стал цифровой формат переписи населения. Так, с 1 по 10 октября любой житель страны мог самостоятельно заполнить электронные переписные листы на себя и членов своего домохозяйства на едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). Этот способ передачи социально-демографических сведений являлся инновационным в проведении переписей населения в нашей стране.В интернет-переписи приняли участие 460 тысяч россиян, которые переписали 1,2 миллиона человек (0,8 процента населения страны). В Красноярском крае этим способом воспользовались 32,3 тысячи человек (1,12 процента от общей численности жителей региона), что превышает среднее значение по уровню охвата населения переписью в целом по стране и Сибирскому федеральному округу (0,8 процента).Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин отметил особую значимость пробной и важность предстоящей переписи населения 2020 года:По результатам прошедшей пробной переписи населения будут предложены пути оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения 2020 года с учетом применения современных технологий.