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19 ноября 2018, 14:52



«Норникель» и «коммунисты» поделили очки.

По итогам тура «Норникель» набрал 16 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. Следующие матчи северяне проведут в Югорске 23-24 ноября в рамках седьмого тура против «Газпром-ЮГРы», у которой сейчас 20 очков и четвертая позиция. Подробный материал о встрече «Норильского никеля» и "КПРФ" читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:171 В рамках перенесенных матчей второго тура Суперлиги МФК «Норильский никель» гостил в Подмосковье у команды "КПРФ", которая в этом сезоне является одним из лидеров чемпионата. В первой встрече норильчане были сильнее – 6:2, голами у них отметились Болинья (дважды), Сергеев, Кудзиев (дважды) и Канивец. В ответном матче победу праздновала "КПРФ" – 5:3, при этом за гостей забили Канивец, Сытин и Болинья.По итогам тура «Норникель» набрал 16 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. Следующие матчи северяне проведут в Югорске 23-24 ноября в рамках седьмого тура против «Газпром-ЮГРы», у которой сейчас 20 очков и четвертая позиция.Подробный материал о встрече «Норильского никеля» и "КПРФ" читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».