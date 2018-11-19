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19 ноября 2018, 14:58

«Подсолнух» оштрафовали за разгрузку товаров под окнами квартир.


По мнению специалистов, это ухудшает условия проживания жителей дома.
По обращению гражданина норильский отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю провел внеплановую проверку супермаркета «Подсолнух» на Ленинском пр., 28.
В ходе проверки было выявлено нарушение санитарного законодательства - разгрузка продовольственных и непродовольственных товаров для супермаркета осуществляется со стороны подъездов жилого дома, под окнами квартир, вследствие чего ухудшаются условия проживания жителей дома.
За выявленные нарушения владелец магазина - ООО «НТПО» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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