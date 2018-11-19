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19 ноября 2018, 15:53



Цифровое вещание. Планы на отсрочку.



Просмотров:184 Кабинет министров отказался от идеи отключить аналоговое вещание в январе. Решение принято на заседании правительства. Переходить на цифру будут поэтапно. Процесс начнётся в феврале и продлится около полугода. Ранее сигнал аналогового телевещания планировали отключить в середине января 2019-го. Отказаться от первоначальных планов правительство заставило то, что аудитория не готова к переходу на цифру. В квартирах россиян до сих пор есть телевизоры, способные принимать только аналоговый сигнал. Если у вас в правом углу экрана есть буква А — вы в числе обладателей устаревших приёмников. По словам экспертов, сначала на цифру перейдут регионы, полностью к этому готовые. Затем — там, где сейчас переходу мешают зимние холода, и лишь через полгода от аналога придётся отказаться всем остальным. Для распространения двух мультиплексов Российская телевизионная и радиовещательная сеть построила инфраструктуру, которая поможет принимать сигнал 98% населения. Оставшиеся два будут смотреть телевизор благодаря спутниковым тарелкам.