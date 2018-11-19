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19 ноября 2018, 16:02



Норильская «Шкода» возвращается домой с танцевального конкурса DANCE SPACE победителем.

Норильск на конкурсе представил коллектив Городского центра культуры – ансамбль современного эстрадного танца «Шкода». Юные норильчанки станцевали 10 номеров, шесть из которых были отмечены жюри как одни из лучших. В частности, по итогам конкурса Гран-при получили номера «Жди» и «Черный лебедь» в номинации "Эстрадный танец". Лауреатом I степени «Шкода» стала с номерами «Чайки» и «Влюбилась» в номинации современный танец, а также с номерами «Прогноз погоды» и «Потанцуем» в номинации "Уличный танец". Норильчане отмечают высочайший уровень конкурса и благодарят организаторов за теплый прием.

Просмотров:172 Фестиваль-конкурс выходного дня DANCE SPACE проходил 17-18 ноября в городе Яхроме Московской области. В нем принимали участие более 600 танцоров из 30 коллективов, которые представили более 120 номеров.Норильск на конкурсе представил коллектив Городского центра культуры – ансамбль современного эстрадного танца «Шкода». Юные норильчанки станцевали 10 номеров, шесть из которых были отмечены жюри как одни из лучших. В частности, по итогам конкурса Гран-при получили номера «Жди» и «Черный лебедь» в номинации "Эстрадный танец". Лауреатом I степени «Шкода» стала с номерами «Чайки» и «Влюбилась» в номинации современный танец, а также с номерами «Прогноз погоды» и «Потанцуем» в номинации "Уличный танец".Норильчане отмечают высочайший уровень конкурса и благодарят организаторов за теплый прием.